Otro cruce de calles que provoca incidentes en La Corredoria: dos choques en menos de una semana

Los cambios de tráfico implantados recientemente por el Ayuntamiento de Oviedo en el entorno de Molín de Pachón y Llaviada han trasladado ahora la preocupación a otro punto situado a menos de 300 metros. Se trata del cruce en el que convergen las calles Molín de Pachón, Ramón Romea, Molín El Toro y Molín La Casuca, un enclave que en los últimos días ha registrado varios incidentes relacionados con la interpretación de las preferencias de paso.

En la última semana, se produjeron dos choques en ese punto, ambos con daños materiales, después de que los conductores implicados interpretasen de forma distinta quién tenía prioridad para incorporarse o atravesar el cruce. La complejidad del enclave y la confluencia de varias calles en pocos metros convierten la circulación en una maniobra especialmente delicada en determinados momentos del día.

El problema recuerda al detectado recientemente en el entorno de Molín de Pachón y Llaviada, donde el Ayuntamiento decidió modificar el sentido de circulación y prohibir el giro a la izquierda desde Molín de Pachón para reducir situaciones de riesgo y mejorar la seguridad vial. Aquella actuación llegó después de años de confusión entre conductores y frecuentes conflictos en la circulación.

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Ahora las peticiones se centran en este nuevo punto conflictivo, donde se reclama algún tipo de actuación que ordene de forma más clara el tráfico. Entre las opciones que se plantean figura la instalación de un semáforo o una medida similar que permita regular las preferencias de paso y reducir el riesgo de nuevos accidentes en una de las intersecciones más complejas del barrio de La Corredoria.