De mercado de abastos a centro social: los nuevos pasos para las instalaciones de La Corredoria

Reconvertir el fallido mercado de abastos de La Corredoria en un centro social. La concejalía de Edificios y Patrimonio, liderada por Nacho Cuesta, acaba de cerrar un contrato menor para el servicio de delineación para incorporar los datos en el proyecto de esta importante obra que permitirá dar por fin uso a este edificio de 3.500 metros cuadrados. Los planes iniciales del Ayuntamiento eran dedicar la parte sur del edificio a una zona de hostelería en la que habrá una cafetería de 185 metros cuadrados, un restaurante de 135 metros, además de una cocina y un almacén en la planta baja. Tendrán accesos independientes. En el centro del inmueble se proyecta una entrada principal con registro, atención al ciudadano, recepción, aseos y zona de espera, además de una sala polivalente de 300 metros complementada con aseos y camerinos, así como una sala dedicada para niños con una superficie de 210 metros.

Se contempla también habilitar cinco salas para la celebración de talleres. Tres de las mismas tendrán 150 metros y las dos restantes un centenar. Según las necesidades, podrán albergar usos alternativos, desde talleres, clases, pequeños actos, hasta servicio administrativo y de oficina para colectivos si llegara el caso.

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La parte norte de la plaza está definida como la zona del silencio, pues en la misma se acondicionará una biblioteca de 350 metros cuadrados y una amplia sala de estudios de 390 metros, que tendrán sus propios accesos independientes, además de contar con sus propios aseos y hall. El edificio también cuenta con un parking. La primera planta cuenta con 3.000 metros cuadrados y la segunda de 2.300.