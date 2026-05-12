El Centro Alfalar de La Corredoria organiza un taller gratuito para buscar empleo online

El Centro Alfalar, en el barrio ovetense de La Corredoria, celebrará el próximo miércoles 13 de mayo un nuevo Taller de Empleo centrado en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la búsqueda de trabajo. La actividad, gratuita y abierta a todas las personas interesadas, pretende ofrecer herramientas prácticas para facilitar el acceso al mercado laboral a través de plataformas digitales como InfoJobs y otras aplicaciones especializadas.

Durante la sesión, que comenzará a las 12.00 horas en las instalaciones del centro, los participantes aprenderán a manejar aplicaciones de empleo, filtrar ofertas de manera eficaz y conocer el funcionamiento de las llamadas "auto-candidaturas", una fórmula cada vez más utilizada por las empresas para captar perfiles profesionales. Desde la organización destacan que el objetivo es "hacer más sencilla, útil y amena la búsqueda activa de empleo", especialmente para quienes tienen menos experiencia en el entorno digital.

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El taller forma parte de las actividades formativas que impulsa el Centro Alfalar para favorecer la inserción laboral y reducir la brecha tecnológica entre los vecinos del barrio. Las personas interesadas en asistir pueden formalizar su inscripción llamando o enviando un mensaje de WhatsApp al número 658 92 06 33. Desde la entidad animan a aprovechar esta oportunidad "para mejorar competencias y ganar confianza en la búsqueda de empleo".