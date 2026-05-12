Las gimnastas de La Corredoria compiten al máximo nivel nacional en Santander

El Club Rítmica La Corredoria completó una notable participación en la Copa Base de Conjuntos y la 1ª Fase de la Copa de España, celebradas en el Palacio de los Deportes de Santander del 7 al 10 de mayo. Las gimnastas del conjunto ovetense compitieron en un campeonato de altísimo nivel nacional, mostrando sobre el tapiz "ilusión, carácter y esfuerzo en cada uno de sus ejercicios".

El mejor resultado para la entidad llegó en categoría infantil, donde el equipo formado por Norah Álvarez, Libertad Martínez, Valentina Vega, Emma Cárcaba y Sara López logró una destacada 18ª posición entre 54 participantes. Desde el club señalaron que el conjunto realizó una actuación "muy sólida y competitiva" frente a algunas de las mejores escuelas del país.

En categoría alevín, el Club Rítmica La Corredoria finalizó en el puesto 35 de 50 conjuntos, con un equipo integrado por Olivia Cardes, Helena Bernardo, Candela del Valle, Irene Abella, Olaya Gancedo y Daniela Cao. Mientras, el conjunto juvenil, compuesto por Ainara del Río, Nayara López, Sofía Torre, Llara Martínez y Jimena Vázquez, concluyó en la 47ª posición de 68 equipos tras defender con personalidad sus ejercicios.

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Desde la entidad ovetense destacaron sentirse "muy orgullosas de cada una de vosotras, del esfuerzo diario y de cómo seguís creciendo competición tras competición". El campeonato volvió a servir para confirmar la progresión del club asturiano, que continúa consolidando su presencia en las grandes citas nacionales de la gimnasia rítmica.