Varios clubes asturianos tienden su mano al Salas ante el recurso de La Corredoria: "Las cosas se ganan en el campo"

La polémica por la supuesta alineación indebida del Salas sigue coleando. En el club salense aseguran que la reclamación presentada por La Corredoria les cogió por "sorpresa" y explican que, desde que publicaron un comunicado en redes sociales, no han dejado de recibir muestras de apoyo de otros clubes y de gente vinculada al fútbol asturiano. Según trasladan desde la entidad, varios equipos, algunos de ellos inmersos también en el propio play-off, se pusieron en contacto con el Salas para ofrecerles ayuda en lo que fuese necesario, incluso mediando o hablando directamente con la Federación. La resolución del caso saldrá a la luz este viernes al mediodía, mientras que el club salense remitirá esta tarde sus alegaciones.

La noticia llegó al Salas en la madrugada del martes y el club decidió poner el caso en manos de un abogado, que les está asesorando desde entonces. Desde la entidad salense siguen defendiendo su inocencia y manifiestan que no tenían conocimiento de esa norma. "¿Cómo voy a llevar a alguien que no puede jugar?", asegura Roberto Balsera, entrenador del Salas, que explica que dejó jugadores fuera de la convocatoria con el convencimiento de que su guardameta suplente podía participar en el encuentro.

Desde el Salas niegan rotundamente que ningún integrante del banquillo pronunciase la frase “Ya que está aquí, que juegue”, como aseguran desde La Corredoria, y mantienen que la norma a la que hace alusión la reclamación fue formulada para otros supuestos. En ese sentido, defienden que el portero, pese a tener edad juvenil, estuvo durante toda la temporada en dinámica del primer equipo y que incluso cuando se lesionó el guardameta del conjunto juvenil no llegó a jugar con ellos.

El comunicado que el Salas publicó ayer por la noche tuvo una gran acogida en redes sociales, con decenas de comentarios de gente vinculada a diferentes clubes del fútbol asturiano mostrando su apoyo al conjunto salense. Entre los mensajes recibidos podían leerse frases como “Las cosas se ganan en el campo”, “Esperemos que esta reclamación quede en nada” o “Qué pena de fútbol se está quedando”, reflejo del respaldo que el club asegura haber sentido desde que hizo pública su postura.

El propio Roberto Balsera reconoce ser el primero que tiene ganas de que todo se resuelva lo antes posible y confía en que la Federación les dé la razón. No obstante, el entrenador del Salas deja claro que, independientemente de cuál sea la resolución, el club acatará la decisión y centrará sus esfuerzos en intentar pasar de ronda sobre el campo.

La Corredoria también sube un comunicado

La Corredoria también movió ficha este miércoles con la publicación de un comunicado oficial en el que defendió la legitimidad de su reclamación y quiso dejar claro que su actuación no responde a una voluntad de generar conflicto ni de cuestionar la honorabilidad del Salas, sino al ejercicio de los derechos que, según entiende el club ovetense, le reconoce la normativa federativa. En el escrito, la entidad insiste en que su reclamación se fundamenta en una interpretación “literal y objetiva” del artículo 57 del Reglamento Orgánico Federativo, al considerar que el término “actuar” hace referencia a la participación efectiva sobre el terreno de juego y no a la simple inclusión en una convocatoria o permanencia en el banquillo.

En el mismo comunicado, La Corredoria subraya que la normativa distingue entre conceptos como convocatoria, alineación, participación y actuación, y rechaza que su postura pueda interpretarse como una falta de deportividad o un exceso de reglamentarismo. El club ovetense recuerda además que, antes del encuentro, realizó una consulta a la Federación sobre la posibilidad de incorporar a un portero juvenil en caso de necesidad y que la respuesta fue negativa.

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Por último, la entidad insiste en que su reclamación no supone una acusación de mala fe hacia el Salas, sino una defensa del principio de igualdad competitiva y de la seguridad jurídica, mostrando su plena confianza en los órganos disciplinarios federativos.