La Corredoria denuncia una alineación indebida del Salas en el play-off: "Ya que está aquí, que juegue"

"Ya que está aquí, que juegue". Según miembros de La Corredoria, esa fue la frase que se escuchó en el banquillo del Salas en el momento del cambio y que hizo saltar todas las alarmas en el conjunto ovetense. El club presentó este martes una denuncia por presunta alineación indebida después de que el equipo salense diese entrada a un portero juvenil tras la expulsión del titular en el partido de ida del playoff, que terminó con empate a un gol sobre el césped. Según la reclamación, el futbolista no cumpliría los requisitos exigidos por la normativa para participar en una eliminatoria de ascenso. El caso está ahora pendiente de resolución federativa, que determinará si el resultado se mantiene o si la eliminatoria toma otro rumbo.

La acción que originó la denuncia se produjo en el ecuador de la segunda mitad del partido de ida. El portero titular del Salas fue expulsado tras un choque con Arce fuera del área y el conjunto salense recurrió entonces a su guardameta suplente, un juvenil que lleva toda la temporada en dinámica del primer equipo.

La Corredoria entiende, sin embargo, que el jugador no cumpliría los requisitos fijados por la normativa para disputar el playoff. La norma establece que un futbolista de un club dependiente debe haber participado en diez partidos durante la temporada o en los cinco últimos de la liga regular, y el portero solo habría jugado dos. El debate estará en la interpretación del término "participar", al que el Salas previsiblemente se agarrará para defender que haber ido convocado también debe computar.

Desde La Corredoria aseguran que, por la frase escuchada en el banquillo y por las reacciones de sus rivales en el momento del cambio, tienen la sensación de que el Salas era plenamente consciente de la normativa y aun así decidió dar entrada al guardameta. El club salense, por su parte, sostiene que actuó de buena fe y bajo la interpretación de que la participación del futbolista era legal.

En La Corredoria, además, entienden que la presencia del portero suplente "condicionó notablemente" el devenir de la eliminatoria. El guardameta bloqueó dos saques de esquina y sacó un buen pie a un disparo de Arce, acciones que, según el club ovetense, tuvieron incidencia directa en el resultado final del partido de ida.

Un problema común

En La Corredoria tenían muy presente esta norma desde hacía semanas. El motivo es que su guardameta titular arrastró problemas físicos durante el tramo final de la temporada y el portero suplente se encuentra en lista de espera para operarse. La situación llegó a preocupar hasta el punto de que el club estudió la posibilidad de dar entrada al portero juvenil en las últimas jornadas de liga, precisamente para evitar cualquier problema reglamentario en caso de necesidad durante el playoff.

De hecho, el pasado domingo, si el expulsado hubiera sido el guardameta de La Corredoria, el conjunto ovetense habría tenido que colocar bajo palos a un jugador de campo. El portero suplente estaba en el banquillo porque la huelga de médicos retrasó su operación, pero el club entiende que no podía recurrir al juvenil si no cumplía los requisitos exigidos. "Nosotros estábamos muy preocupados por esa situación y lo estudiamos bien. Las normas son iguales para todo el mundo", señalan desde La Corredoria.

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El procedimiento se encuentra ahora en fase de alegaciones, a la espera de una resolución federativa que se conocerá el viernes. En el club ovetense confían en que la Federación les dé la razón y en poder afrontar la vuelta del domingo en casa con la misma competitividad de siempre, pero también con la tranquilidad que les otorgaría un resultado favorable en los despachos.