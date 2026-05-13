El Departamento de Matemáticas del IES La Corredoria premia a sus alumnos más destacados
El profesorado de la materia organizó un acto para reconocer el esfuerzo, la participación y los buenos resultados del alumnado
El IES La Corredoria celebró la entrega de premios y diplomas de las pruebas matemáticas desarrolladas a lo largo del curso, en un acto organizado por el Departamento de Matemáticas para reconocer el esfuerzo, la participación y los buenos resultados del alumnado. La cita sirvió para poner el broche final a un año cargado de retos, concursos y actividades pensadas para acercar las matemáticas al aula desde una perspectiva diferente.
Entre las iniciativas destacadas figuró El Tour de Mates, la gran carrera de cálculo mental en la que este curso han participado 690 centros y más de 114.000 estudiantes de España y de otros países como Marruecos, Bélgica o Canadá. El proyecto busca entrenar el cálculo mental de forma continuada, reforzar la autoestima del alumnado y fomentar una relación más positiva con la materia. En el centro, esta actividad se ha trabajado semanalmente, recordando que el cálculo mental no es una capacidad innata, sino una habilidad que se mejora con práctica y constancia.
También recibieron su reconocimiento los participantes en El Problema de la Semana y en El Canguro Matemático, concurso nacional en el que el pasado 24 de marzo tomaron parte 22 alumnos y alumnas de 1.º y 2.º de ESO. Durante 75 minutos, los estudiantes se enfrentaron a los 30 problemas propuestos en esta edición, poniendo a prueba su razonamiento y su capacidad para resolver situaciones matemáticas.
Desde el Departamento de Matemáticas del IES La Corredoria trasladaron su enhorabuena a todos los participantes y ganadores, agradeciendo su ilusión y compromiso durante todo el curso. La entrega de premios cerró una etapa de trabajo compartido y abrió la puerta a nuevos desafíos para el próximo año académico, en el que el centro espera seguir impulsando concursos y actividades que mantengan vivo el interés por las matemáticas.
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