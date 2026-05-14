El Centro Alfalar de La Corredoria se convierte en entidad colaboradora de Extranjería

El Centro Alfalar, ubicado en La Corredoria, ha sido reconocido oficialmente como entidad colaboradora de Extranjería, un paso que permitirá reforzar el acompañamiento a personas migrantes en sus procesos de regularización extraordinaria. La entidad ha anunciado además la puesta en marcha de un servicio específico para la elaboración de Informes de Vulnerabilidad, documentos necesarios para la tramitación de numerosos expedientes administrativos vinculados a la situación de residencia.

Desde el colectivo destacan que esta acreditación supone "un avance importante" para seguir ofreciendo apoyo social y administrativo a vecinos y familias del barrio que atraviesan situaciones de especial dificultad. El servicio estará disponible los martes y jueves en horario de 11.00 a 13.30 horas en las instalaciones del Centro Alfalar, situadas en la calle Emilio Llaneza, número 1, en pleno corazón de La Corredoria.

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La atención se realizará exclusivamente con cita previa, que podrá solicitarse mediante llamada telefónica o a través de WhatsApp en el número 658 920 633. Desde Alfalar recuerdan la importancia de acudir con la documentación necesaria y animan a las personas interesadas a informarse con antelación para agilizar los trámites relacionados con el proceso de regularización extraordinaria.