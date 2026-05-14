Tatuajes con purpurina en el mercadillo de La Corredoria: "Queremos que sea un punto de encuentro para las familias"

El mercadillo de La Corredoria sumará este sábado un nuevo atractivo para el público familiar con la instalación de un corner infantil de glitter tattoo en la plaza del Conceyín. La actividad, organizada en colaboración con E2 Educación y Eventos, se celebrará entre las 11.30 y las 13.30 horas y permitirá a niños y adultos hacerse tatuajes temporales de purpurina con diseños de inspiración primaveral.

La propuesta llega coincidiendo con el fin de semana de la Ascensión en Oviedo, en un contexto de mayor actividad en la ciudad, y busca reforzar el ambiente del mercado de los sábados en La Corredoria. El funcionamiento será sencillo, los participantes solo tendrán que acercarse al punto habilitado, guardar cola y escoger entre los diseños disponibles. Con ello, el Ayuntamiento de Oviedo pretende ofrecer una actividad accesible, vistosa y pensada para dinamizar la mañana en el entorno comercial.

La iniciativa forma parte del programa de dinamización del mercadillo de La Corredoria que el Ayuntamiento de Oviedo está impulsando durante los próximos meses. Esta programación incluye actividades infantiles, propuestas vinculadas a los talleres de empleo municipales y actuaciones del ciclo "Folclore en la calle", promovido por la Concejalía de Festejos, con el objetivo de convertir el mercado en un espacio más atractivo, participativo y abierto a la vida vecinal.

La concejala de Economía, Leticia González, destacó que "queremos que el mercadillo de La Corredoria sea mucho más que un espacio de compra; queremos que sea también un punto de encuentro para las familias, para los vecinos y para todos los que cada sábado se acercan a la plaza del Conceyín".

Noticias relacionadas

González añadió que "estas propuestas contribuyen a generar ambiente, atraer público y seguir consolidando un mercado que forma parte de la apuesta estratégica del Ayuntamiento por La Corredoria y por la dinamización comercial y vecinal de esta zona de Oviedo".