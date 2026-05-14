Usuarios de La Corredoria disfrutan con AFESA de una escapada a Galicia

La Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de Asturias (AFESA) disfruta estos días de su viaje Imserso 2026, que en esta ocasión tiene como destino Galicia. Entre los participantes se encuentran integrantes del centro de La Corredoria, que emprendieron el pasado viernes una escapada marcada por la convivencia, el ocio y el descubrimiento de algunos de los rincones más emblemáticos de la comunidad vecina. La expedición partió en autobús rumbo a Portonovo, convertido estos días en su centro de operaciones.

La primera jornada estuvo dedicada principalmente al desplazamiento, con varias horas de viaje, momentos de lluvia y también algunos claros de sol. Ya en Portonovo, el grupo aprovechó para realizar una primera toma de contacto con la zona, dando un paseo por los alrededores y comenzando a disfrutar del ambiente gallego. El viaje se plantea como una oportunidad para compartir experiencias y favorecer la participación social de las personas usuarias.

El sábado, la programación comenzó temprano con la visita a O Grove y La Toja, donde no faltó la parada en la conocida Ermita de las Conchas, uno de los puntos más fotografiados de la zona. Posteriormente, el grupo se trasladó al centro de O Grove para embarcarse en una ruta por las Rías Baixas, con recorrido por los criaderos de ostras, mejillones y vieiras. La jornada continuó por la tarde en Cambados, con una parada previa en la playa de A Lanzada.

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El domingo, los participantes se vistieron simbólicamente de peregrinos para poner rumbo a Santiago de Compostela. Algunos pudieron contemplar el botafumeiro en acción, mientras que otros optaron por disfrutar del tren turístico y recorrer la ciudad de una forma más pausada. De regreso al hotel, la jornada terminó con un momento de valentía y diversión: un baño compartido que puso el broche a unos primeros días de viaje llenos de actividad.