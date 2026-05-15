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La Federación Asturiana da la razón a La Corredoria y el Salas queda eliminado de la promoción

La eliminatoria queda resuelta a favor del equipo del barrio, por lo que ya no se disputará el partido de vuelta que estaba previsto para este domingo

Los jugadores de La Corredoria celebran el gol.

Los jugadores de La Corredoria celebran el gol. / Pelayo Méndez

Pelayo Méndez

La Corredoria

Los despachos le dan la razón a La Corredoria. El Comité Territorial Competicional y de Disciplina Deportiva de la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias ha estimado la denuncia del club ovetense contra el Salas C.D. por alineación indebida y cambia por completo el playoff de ascenso a Segunda Asturfútbol. La eliminatoria queda resuelta a favor de La Corredoria, por lo que ya no se disputará el partido de vuelta que estaba previsto para este domingo.

El lío nació en el partido de ida, que había acabado con empate a un gol sobre el césped. Tras la expulsión del portero titular del Salas, el equipo salense dio entrada a Sergio López Borra, guardameta de un equipo dependiente del club. La Corredoria entendió desde el primer momento que ese jugador no podía participar en una fase de ascenso y presentó la correspondiente denuncia ante la Federación.

El Comité le da ahora la razón. La resolución explica que, para que un jugador de un equipo dependiente pueda jugar un playoff, debe haber participado de verdad en las cinco últimas jornadas de la liga regular o haberlo hecho en diez partidos a lo largo de la temporada. Y ahí está una de las claves del caso: no vale con estar convocado, estar disponible o entrenar en dinámica del primer equipo. Tenía que haber jugado.

La Federación también rechaza la vía a la que se agarraba el Salas para defender la legalidad del cambio. El Comité entiende que esa excepción no encaja en este caso y concluye que la participación del futbolista fue indebida. La consecuencia es directa: la eliminatoria se da por ganada a La Corredoria y el Salas recibe una multa de 20 euros.

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La resolución, eso sí, no castiga personalmente ni al jugador, ni al delegado, ni al entrenador del Salas. El Comité considera que actuaron por un error de interpretación de la norma y que no intentaron ocultar la situación del futbolista. Pero en lo deportivo el golpe es definitivo: La Corredoria pasa de ronda en los despachos y el partido del domingo ya no tendrá que jugarse.

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