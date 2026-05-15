Tres empresas pujan por el mantenimiento de la piscina climatizada de La Corredoria

Tres empresas optan a hacerse con el mantenimiento de la piscina climatizada de La Corredoria, dentro del nuevo contrato licitado por el Ayuntamiento de Oviedo para garantizar el funcionamiento de las instalaciones acuáticas municipales durante los próximos cuatro años. El lote 2, correspondiente exclusivamente al equipamiento de La Corredoria, ha despertado el interés de Eulen, Educación Deportiva del Principado y Salzillo Servicios Integrales, las tres firmas que han presentado oferta para este servicio.

La mesa de contratación municipal abrió ya los sobres con las memorias técnicas y admitió a trámite las cinco empresas que concurrían al conjunto del contrato, aunque únicamente tres competirán finalmente por la gestión de La Corredoria. El expediente incluye labores de mantenimiento técnico, control higiénico-sanitario y conservación diaria de la piscina, además de tareas auxiliares vinculadas al funcionamiento ordinario de la instalación deportiva.

El contrato reservado para La Corredoria movilizará un presupuesto de 580.574,82 euros con IVA, correspondiente a los cuatro años previstos de duración. La licitación fija además un precio máximo de 25,50 euros por hora con impuestos incluidos, al tiempo que establece un umbral mínimo para evitar bajas consideradas temerarias o incompatibles con las condiciones laborales exigidas en el pliego.

Entre las obligaciones que asumirá la futura adjudicataria figuran el control físico-químico del agua, las analíticas sanitarias, la limpieza de filtros y sistemas de depuración, el mantenimiento de la maquinaria y la supervisión diaria de las condiciones ambientales del recinto. También deberá encargarse del control de accesos, del apoyo a clubes y cursos deportivos y de la gestión de los registros sanitarios exigidos por el Ministerio de Sanidad.

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El pliego obliga además a la empresa adjudicataria a mantener la subrogación del personal que actualmente presta servicio en la instalación de La Corredoria, donde trabajan tres empleados vinculados a la actual concesionaria. Con esta medida, el Ayuntamiento de Oviedo busca garantizar tanto la continuidad laboral de la plantilla como la estabilidad del servicio en una de las piscinas municipales con mayor actividad de la ciudad.