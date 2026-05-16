El Club Rítmica La Corredoria, en la lucha por el premio Corazón Adarsa
El equipo del barrio quiere conseguir el reconocimiento que ya recibieron otros asturianos como Joel Álvarez o el Centro Asturiano de Oviedo
El Club de Gimnasia Rítmica La Corredoria aspira a hacerse un hueco entre los protagonistas de los Premios Corazón Adarsa 2026, una iniciativa social con la que Adarsa respalda proyectos marcados por la superación, la constancia y la dedicación. La entidad ovetense concurre a esta convocatoria con el objetivo de lograr un reconocimiento que pondría en valor el trabajo diario de sus gimnastas, entrenadoras y familias.
Las votaciones ya están abiertas y se prolongarán hasta el próximo 24 de mayo, a las 23.59 horas. Desde el club se insiste en la importancia de completar correctamente el proceso: acceder a la candidatura, rellenar el formulario y, sobre todo, confirmar el voto a través del correo electrónico recibido. Sin ese último paso, recuerdan, el apoyo no queda contabilizado. Además, cada persona puede votar una vez al día con el mismo correo durante todo el periodo habilitado.
La Corredoria quiere sumarse ahora a la nómina de proyectos que ya lograron este respaldo y que forman parte del universo de Corazón Adarsa, entre ellos el Club Palencia Baloncesto, el luchador asturiano Joel "El Fenómeno" Álvarez o el Centro Asturiano de Oviedo. Son ejemplos de iniciativas patrocinadas por Adarsa que representan valores como el esfuerzo, la ambición, la superación y el compromiso con sus respectivas disciplinas.
La llamada del club es clara: votar y compartir. La Corredoria pide la colaboración de socios, familias, vecinos y simpatizantes para difundir la candidatura en grupos de WhatsApp, redes sociales y círculos cercanos. El objetivo es alcanzar el mayor número posible de apoyos y convertir esta oportunidad en un reconocimiento colectivo al trabajo silencioso de un club que sigue creciendo desde el barrio.
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