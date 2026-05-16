Un estudio del Ayuntamiento de Oviedo destaca la buena convivencia y los servicios públicos en La Corredoria
La investigación se ha realizado a partir de 831 encuestas vecinales, tres grupos de discusión y la participación directa de residentes
El Distrito n.º 3 de Oviedo, integrado por La Corredoria, La Monxina y Guillén Lafuerza, presenta un elevado nivel de participación ciudadana, una convivencia consolidada y una valoración positiva de los servicios públicos municipales. Así lo refleja el diagnóstico comunitario elaborado por el Ayuntamiento de Oviedo a lo largo de 2025 a petición de los propios representantes vecinales del distrito.
El estudio, centrado especialmente en La Corredoria por su peso poblacional y social dentro de la zona, se ha realizado a partir de 831 encuestas vecinales, tres grupos de discusión y la participación directa de residentes. El objetivo, según el Consistorio, es "conocer la realidad del distrito y orientar las futuras actuaciones municipales desde la escucha activa y la participación ciudadana".
Los datos revelan un fuerte arraigo vecinal y un uso intensivo de los equipamientos públicos. Más de la mitad de los vecinos afirma utilizar instalaciones municipales y un 37% asegura hacerlo de forma frecuente, lo que evidencia, según el informe, "un alto grado de implicación comunitaria". Bibliotecas, centros sociales e instalaciones deportivas figuran entre los recursos mejor valorados.
La convivencia es otro de los aspectos que obtiene mejores resultados. El 85% de los participantes considera positiva o muy positiva la relación entre vecinos, un indicador que sitúa al distrito como uno de los entornos urbanos con mayor cohesión social de la ciudad. También destaca la percepción sobre la limpieza y el mantenimiento urbano. El 67% de los encuestados califica la limpieza del barrio como buena o muy buena, convirtiéndose en el ámbito mejor valorado del estudio.
Pese a ello, el diagnóstico también identifica retos y demandas pendientes. Los vecinos sitúan entre las principales prioridades la mejora de infraestructuras, el mantenimiento urbano, el refuerzo de la seguridad y una mayor dinamización social y cultural, especialmente en zonas de crecimiento residencial como La Corredoria.
El Ayuntamiento sostiene que este diagnóstico servirá de base para orientar futuras políticas municipales y reforzar actuaciones en los barrios. El estudio forma parte de la estrategia municipal de participación ciudadana y planificación basada en datos impulsada por el equipo de gobierno.
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