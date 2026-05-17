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Abiertas las inscripciones para el campamento de verano de la Teknoteka de La Corredoria

Las actividades se desarrollarán del 22 de junio al 31 de julio, en horario de 9.00 a 14.00 horas, y se llevarán a cabo con grupos reducidos para favorecer una atención más personalizada

Alumnos de cuarto de la ESO en una práctica en el aula de informática con una impresora 3D

Alumnos de cuarto de la ESO en una práctica en el aula de informática con una impresora 3D / Pablo Solares

Pelayo Méndez

La Corredoria

La academia tecnológica Teknoteka, ubicada en La Corredoria, volverá a apostar este verano por la formación tecnológica y el ocio educativo con sus campamentos dirigidos a niños y niñas a partir de 6 años. Las actividades se desarrollarán del 22 de junio al 31 de julio, en horario de 9.00 a 14.00 horas, en sus instalaciones de Fuente la Braña, 7, con grupos reducidos para favorecer una atención más personalizada.

La propuesta incluirá talleres de robótica educativa, programación de videojuegos, diseño e impresión 3D, electrónica y actividades relacionadas con Minecraft Education, entre otras iniciativas enfocadas al aprendizaje creativo y digital. Desde el centro destacan que el objetivo es combinar diversión y formación en un entorno práctico y dinámico durante las vacaciones escolares.

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El precio del campamento será de 30 euros por día suelto y 100 euros por semana, con un 20% de descuento para hermanos. Las familias interesadas pueden solicitar más información a través del correo electrónico info@teknoteka.es, del teléfono y WhatsApp 637 80 09 39 o directamente en el centro de La Corredoria.

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