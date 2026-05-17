Abiertas las inscripciones para el campamento de verano de la Teknoteka de La Corredoria

La academia tecnológica Teknoteka, ubicada en La Corredoria, volverá a apostar este verano por la formación tecnológica y el ocio educativo con sus campamentos dirigidos a niños y niñas a partir de 6 años. Las actividades se desarrollarán del 22 de junio al 31 de julio, en horario de 9.00 a 14.00 horas, en sus instalaciones de Fuente la Braña, 7, con grupos reducidos para favorecer una atención más personalizada.

La propuesta incluirá talleres de robótica educativa, programación de videojuegos, diseño e impresión 3D, electrónica y actividades relacionadas con Minecraft Education, entre otras iniciativas enfocadas al aprendizaje creativo y digital. Desde el centro destacan que el objetivo es combinar diversión y formación en un entorno práctico y dinámico durante las vacaciones escolares.

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El precio del campamento será de 30 euros por día suelto y 100 euros por semana, con un 20% de descuento para hermanos. Las familias interesadas pueden solicitar más información a través del correo electrónico info@teknoteka.es, del teléfono y WhatsApp 637 80 09 39 o directamente en el centro de La Corredoria.