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El IES Margarita Salas de La Corredoria celebra una jornada de puertas abiertas para nuevas familias

La actividad, que tendrá lugar el próximo miércoles a las 16.00 horas, servirá para presentar la organización del instituto, sus instalaciones y las principales líneas de trabajo que desarrollará el equipo docente

El IES Margarita Salas de La Corredoria.

El IES Margarita Salas de La Corredoria. / Juan Plaza

Pelayo Méndez

La Corredoria

El IES Margarita Salas, situado en el barrio ovetense de La Corredoria y considerado el instituto más grande de Asturias, celebrará el próximo miércoles 20 de mayo, a las 16.00 horas, una jornada de puertas abiertas dirigida a las familias del alumnado de nueva incorporación a 1.º de ESO en el curso 2026/2027. La cita tendrá lugar en el salón de actos del centro y servirá para presentar la organización del instituto, sus instalaciones y las principales líneas de trabajo que desarrollará el equipo docente.

Durante el encuentro, las familias podrán conocer de primera mano el funcionamiento del centro, sus proyectos educativos y la oferta de actividades que acompañan la vida escolar del alumnado. La jornada se plantea como una oportunidad para resolver dudas, acercarse al día a día del instituto y facilitar el tránsito desde la etapa de Primaria a Secundaria, un cambio especialmente significativo para los estudiantes y sus familias.

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Desde el IES Margarita Salas se recuerda que la inscripción previa es imprescindible para participar en la reunión informativa. Bajo el lema "Ven a conocer tu futuro instituto", el centro invita a las familias a acercarse a una comunidad educativa que quiere recibir al nuevo alumnado "con ilusión" y mostrar el trabajo de uno de los referentes educativos de La Corredoria.

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