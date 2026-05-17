Las obras de la nueva pista de hockey de La Corredoria avanzan a buen ritmo

Las obras de reforma y ampliación de la pista de hockey cubierta de La Corredoria avanzan a gran ritmo. Apenas han pasado tres semanas desde que los trabajos arrancaron, en la última semana de abril, y el cambio en el entorno de la instalación ya resulta más que evidente. Lo que hace unos días era el inicio de una actuación largamente esperada por los vecinos y clubes del barrio se ha convertido ya en una fase de transformación profunda del recinto, con buena parte de las antiguas dependencias reducidas a escombros y la estructura principal cada vez más despejada.

Los vestuarios y los antiguos almacenes anexos a la pista ya han quedado derribados, dejando paso a una imagen completamente distinta de la instalación. En esa zona, donde hasta hace poco se acumulaba parte del material deportivo y se concentraban algunos de los espacios auxiliares del complejo, ahora se amontonan los restos de la demolición. Los operarios trabajan estos días en la retirada de cascotes y elementos sobrantes, dentro de una fase previa imprescindible para poder reorganizar el espacio y preparar el terreno sobre el que se levantará la nueva instalación.

También la propia pista cubierta presenta ya un aspecto muy avanzado en su desmontaje. Los trabajadores tienen prácticamente retirados todos los paneles laterales del recinto y han comenzado ya a desmontar las placas del techo, una intervención que marca un nuevo paso en el derribo de la vieja estructura. El interior, que en los primeros días aún conservaba buena parte de su configuración original, aparece ahora cada vez más abierto, sin apenas rastro de los cerramientos que durante años caracterizaron esta pista de hockey, afectada por problemas de filtraciones y necesitada de una renovación integral.

La transformación no se limita únicamente a la pista cubierta. En el conjunto del ámbito de actuación ya no queda ni rastro de las antiguas pistas de tenis, que han desaparecido por completo dentro del proceso de reordenación del espacio. Además, los operarios trabajan también en el derribo del frontón, otra de las piezas del complejo que dará paso al nuevo diseño previsto en el proyecto. La actuación permitirá ampliar y redistribuir la superficie disponible, con una pista de hockey reubicada en sentido inverso al actual para ajustarse a los estándares nacionales, más aforo, más vestuarios y una envolvente más eficiente desde el punto de vista energético.

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El objetivo del calendario es que todo esté listo para que los equipos de hockey del barrio puedan arrancar la próxima temporada en su nueva casa. Mientras tanto, los clubes afectados continúan desarrollando su actividad en el polideportivo de Fozaneldi, donde permanecerán durante estos meses de obras.