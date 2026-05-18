La Biblioteca de La Corredoria celebra una nueva sesión de bebecuentos

La Biblioteca de Corredoria acogerá el próximo miércoles 20 de mayo, a las 18.00 horas, una nueva sesión de “Bebecuentos”, una propuesta dirigida a niños y niñas de 0 a 3 años que busca acercar la literatura y la narración oral a los más pequeños desde sus primeras etapas. La actividad lleva por título “Rimas con cuentos” y correrá a cargo de Teatro Los Pintores.

La iniciativa, organizada dentro de la programación de Bibliotecas de Oviedo, combina cuentos, rimas y recursos escénicos adaptados a la primera infancia, con el objetivo de favorecer el contacto temprano con los libros y crear un espacio compartido entre bebés y familias. Este tipo de sesiones están pensadas para desarrollarse en grupos reducidos, de forma que los participantes puedan seguir la actividad en un ambiente cercano y tranquilo.

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El aforo será limitado y la inscripción previa es obligatoria en la propia biblioteca. Además, la organización recuerda que solo podrán acceder un máximo de dos personas adultas por cada niño o niña. Las personas interesadas pueden solicitar más información o formalizar la inscripción en la Biblioteca de Corredoria, situada en la Finca El Cortijo