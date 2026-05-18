Canteli no se olvida de La Corredoria: el barrio tendrá el centro social "más grande de Asturias" y el mercadillo "seguirá creciendo"

Alfredo Canteli sitúa a La Corredoria entre los barrios prioritarios para el último año de mandato. El alcalde de Oviedo destacó, en una entrevista concedida a LA NUEVA ESPAÑA, varios proyectos vinculados a la zona, entre ellos la nueva cancha de hockey, el futuro centro social integrado y los ajustes previstos en el mercadillo. "Estamos con temas importantes", afirmó el regidor, que enmarcó estas actuaciones dentro de una agenda más amplia de obras deportivas y de equipamientos en la ciudad. "No pienso en las elecciones, pienso en Oviedo", subrayó.

En materia deportiva, Canteli incluyó la cancha de hockey de La Corredoria entre las actuaciones destacadas del mandato, junto a la pista de atletismo, que estará lista "en algo menos de un año", y otros proyectos como la posible actuación en Villafría o la construcción de cuatro pistas deportivas en los barrios.

Uno de los proyectos de mayor alcance será el centro social integrado de La Corredoria, que el alcalde definió como "el mayor de Asturias". Canteli detalló que el equipamiento contará con sala de estudios, biblioteca, despachos, tres aulas múltiples y salón de actos, una dotación con la que el Ayuntamiento busca reforzar los servicios públicos en uno de los barrios con mayor crecimiento de Oviedo. "Nosotros prometemos las cosas y las hacemos", sostuvo el regidor, que aseguró que pocas cosas se le pueden reprochar a su gobierno en materia de abandono de proyectos.

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Canteli también se refirió al mercadillo de La Corredoria, sobre el que reconoció que "aquí hay debate en todo", aunque defendió su funcionamiento y pidió preguntar directamente a los vendedores. "Unos venden más y otros menos, como en todos los sitios de Oviedo", señaló. El alcalde avanzó que el mercadillo "seguirá creciendo" y que el Ayuntamiento introducirá "cosas y algunos cambios", entre ellos la posibilidad de que los propios mercaderes monten sus puestos, una labor que ahora asume el Consistorio.