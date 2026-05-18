La Corredoria ya conoce su rival para la segunda ronda del play-off: un tercer clasificado con uno de los campos más pequeños de Asturias

La Corredoria ya conoce el siguiente obstáculo en su camino hacia el ascenso. El conjunto ovetense se medirá al Riosa en la segunda ronda del play-off, una eliminatoria que arrancará lejos del Díaz Vega y que se resolverá en casa, donde el equipo del barrio conservará el siempre valioso factor campo. Tras superar la primera criba con menos desgaste del previsto, una vez que la Federación le dio la razón en el recurso presentado contra el Salas, La Corredoria afronta ahora un cruce de máxima exigencia ante un rival que ha hecho de su feudo una auténtica garantía.

La gran fortaleza del Riosa es el Antonio Villarejo Botías. El campo riosano, uno de los más pequeños y particulares del fútbol asturiano, ha sido durante toda la temporada un territorio incómodo para cualquier visitante. Allí solo se le escaparon cuatro puntos al conjunto local en toda la liga, un dato que habla por sí solo de la dificultad del primer asalto. La Corredoria deberá manejar el ambiente y las dimensiones de un escenario en el que el Riosa se siente especialmente poderoso.

El equipo riosano cuenta además con argumentos ofensivos de peso. Izan González y Pelayo Vigil aparecen como las grandes amenazas para la defensa ovetense, dos futbolistas capaces de marcar diferencias y de condicionar una eliminatoria que se presume cerrada y de pequeños detalles. La Corredoria, por su parte, llega con la ventaja de haber ahorrado fuerzas en la ronda anterior, circunstancia nada menor a estas alturas de curso.

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La eliminatoria, en cualquier caso, quedará pendiente de sentencia en el Díaz Vega. Ese será el gran aval de La Corredoria, que tendrá la oportunidad de decidir el cruce ante su afición y en un campo donde ha construido buena parte de sus aspiraciones. Antes, eso sí, deberá salir viva de Riosa, resistir el empuje inicial y evitar que el primer partido se le ponga cuesta arriba.