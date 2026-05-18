El IES La Corredoria fomenta la educación en la naturaleza con el Descenso del Sella
La salida permitió al alumnado recorrer las aguas del Sella en un itinerario de 16 kilómetros hasta Llovio, con varias paradas durante el trayecto
El río Sella se convirtió el pasado miércoles en un aula al aire libre para el alumnado de 1º de Bachillerato del IES La Corredoria, que cambió por unas horas las clases del centro por una jornada de deporte, convivencia y aprendizaje en plena naturaleza asturiana. La actividad, organizada dentro de la materia de Educación Física, consistió en el tradicional descenso en piragua desde Arriondas con la Escuela Asturiana de Piragüismo “RanaSella”.
La salida permitió al alumnado recorrer las aguas del Sella en un itinerario de 16 kilómetros hasta Llovio, con varias paradas durante el trayecto. La primera tuvo lugar en Margolles, junto al puente de Toraño, tras completar unos ocho kilómetros y cerca de dos horas de navegación, donde los participantes repusieron fuerzas con un bocadillo. La segunda parada se realizó en Llordón, en la zona de la pasarela de La Uña, antes de afrontar el tramo final hasta la llegada, que se alcanzó después de unas cuatro horas de actividad.
El objetivo de la propuesta fue reforzar el valor educativo de las actividades en el medio natural, especialmente en un entorno tan vinculado a Asturias como el río Sella. Desde el departamento de Educación Física se buscó favorecer el desarrollo integral del alumnado, trabajando capacidades como la fuerza, la resistencia y el equilibrio, además de fomentar valores socioambientales, la autoconfianza, la convivencia y la seguridad en las actividades acuáticas.
- Parquímetros por la noche a partir de las 21.00 y también los domingos: se aprueba el inesperado cambio a la hora de aparcar en zona azul
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la potente máquina de coser de Singer que es la más barata del mercado: tiene un descuento de casi el 70 por ciento
- Fallece una mujer de 65 años en Gijón tras atragantarse en el convite de la comunión de su nieto
- El vuelo directo que recupera el aeropuerto de Asturias el 30 de mayo y que puede ser utilizado por cientos de viajeros
- Doce menores se intoxican en un viaje de estudios en Asturias: fueron atendidos en el aeropuerto y trasladados al hospital
- El joven de 25 años reducido por tres vigilantes en el HUCA es el mismo que fue arrollado por el tren en Pola de Siero
- ¿Cuáles son dos de los barrios más 'cool' de Asturias?: están en el extrarradio de Oviedo y Gijón, sus vecinos dicen que 'hay de todo', disfrutan de tranquilidad y el gancho es la vivienda asequible (hasta ahora)
- Multado con 200 euros un motorista por no respetar la nueva bajada de velocidad obligatoria que se estipula por Ley: la Guardia Civil extrema la viiglancia