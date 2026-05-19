El Centro Alfalar de La Corredoria organiza un taller sobre entrevistas laborales

El Centro Alfalar, en el barrio ovetense de La Corredoria, celebrará el próximo miércoles 20 de mayo, a las 12.00 horas, un nuevo Taller de Empleo dedicado a la entrevista de trabajo. La actividad, gratuita y abierta a todas las personas interesadas, se desarrollará en las instalaciones del centro y está pensada para ayudar a quienes se encuentran en búsqueda activa de empleo o desean mejorar su preparación ante futuros procesos de selección.

Durante la sesión, las personas participantes recibirán orientación práctica para afrontar una entrevista laboral con mayor seguridad. El taller abordará aspectos clave como la preparación previa, la forma de responder a las preguntas más habituales, la importancia de la comunicación verbal y no verbal, y la gestión de los nervios antes y durante la entrevista. El objetivo es ofrecer herramientas útiles para que cada participante pueda presentarse mejor ante una empresa y aumentar sus posibilidades de éxito.

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Esta iniciativa forma parte de los Talleres de Empleo impulsados por el Centro Alfalar para favorecer la inserción laboral y acompañar a los vecinos y vecinas en su camino hacia el mercado de trabajo. Las personas interesadas en asistir pueden reservar su plaza llamando o escribiendo por WhatsApp al 658 92 06 33. Desde la entidad animan a participar en esta actividad y recuerdan que una buena preparación puede marcar la diferencia en una entrevista de trabajo.