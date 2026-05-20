El Club Rítmica La Corredoria consigue dos clasificaciones para el Campeonato de España Individual

El Club Rítmica La Corredoria cerró el fin de semana con dos clasificaciones para el Campeonato de España Individual Absoluto, que se celebrará del 13 al 17 de junio en Guadalajara. La entidad ovetense contará en la cita nacional con Gabriel Vigil, en categoría infantil masculino, y con Itziar Ordóñez, gimnasta de Primera Categoría.

La clasificación de Gabriel Vigil llegó en el Campeonato de Asturias Absoluto, disputado en Avilés. El gimnasta compitió en categoría infantil masculino con ejercicios de pelota, cuerda y cinta y fue el único participante masculino de su categoría. Su resultado le permite acceder al campeonato nacional, donde representará al club junto a Itziar Ordóñez, también clasificada para la misma cita estatal.

El fin de semana del club también incluyó la participación en el XI Torneo de Iniciación Escolar Villa de Grado y en la Exhibición Fin de Curso Colegios 2026. En estas pruebas tomó parte la Escuela Deportiva Ciudad de Oviedo Rítmica La Corredoria, con varias gimnastas de base que compitieron en las categorías de iniciación.

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En el apartado de conjuntos, La Corredoria presentó en categoría benjamín al equipo formado por Claudia Cenador, Daniela Rodríguez, Yaiza Fernández y Clara Halmoguera, que obtuvo la medalla de oro tras su actuación. En la modalidad prebenjamín individual, la representante del club fue Leyre García, que también consiguió la primera posición en la cita celebrada en Grado.