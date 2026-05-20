La Corredoria se apunta a la repostería con una masterclass gratuita de cheesecake

Una tarta cremosa, frutos rojos y una clase abierta para aprender a prepararla paso a paso. El Centro Social El Cortijo, en La Corredoria, acogerá este jueves 21 de mayo, a las 19.00 horas, una nueva masterclass de cocina bajo el título “Cremosa tentación: Cheesecake y berries”, una propuesta pensada para quienes quieran iniciarse en una de las elaboraciones más populares de la repostería. La actividad será de entrada libre hasta completar aforo.

La sesión girará en torno a la preparación de una tarta de queso con berries, un postre que combina la textura suave de la crema de queso con el toque ligeramente ácido de los frutos rojos. Durante la masterclass, las personas asistentes podrán conocer los ingredientes principales, las fases de elaboración y algunos consejos prácticos para conseguir una base firme, un relleno cremoso y una presentación vistosa. La propuesta está planteada con un enfoque sencillo y participativo, de manera que la receta pueda reproducirse después en casa sin grandes complicaciones.

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La iniciativa forma parte de la programación de actividades impulsada por el Ayuntamiento de Oviedo a través de la red municipal de centros sociales, con el objetivo de dinamizar los barrios y ofrecer propuestas de ocio accesibles a la ciudadanía. En este caso, el C.S. El Cortijo volverá a abrir sus puertas a una actividad gastronómica que une aprendizaje, convivencia y creatividad en torno a la cocina.