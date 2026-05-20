El Principado eleva las exigencias ambientales al parque de baterías de La Corredoria

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha exigido al proyecto de parque de baterías de La Corredoria, en Oviedo, la tramitación de una evaluación de impacto ambiental ordinaria, frente al procedimiento simplificado que pretendía el promotor. La resolución, publicada este miércoles en el BOPA, asume así una de las principales demandas planteadas por la Coordinadora Ecoloxista d'Asturies en sus alegaciones. "La Consejería reconoce que la instalación podría tener efectos significativos sobre el medio ambiente", señalan desde el colectivo, que subraya que el expediente aprecia un riesgo alto asociado a accidentes graves y catástrofes naturales.

El proyecto prevé un parque de almacenamiento con una capacidad de 59,8 MWh y un total de 20 contenedores de baterías. La instalación se ubicaría en suelo no urbanizable, en una zona restaurada de la antigua cerámica, a unos 120 metros de la vivienda más próxima y a unos 75 metros de zonas edificables del núcleo rural de Fitoria. Para los ecologistas, esta cercanía es uno de los puntos más sensibles del proyecto. "Es inadmisible su instalación próxima a núcleos de población, lugares de interés medioambiental o zonas protegidas", advierten.

La Coordinadora llama además la atención sobre la concentración de iniciativas similares en el mismo entorno. Según el colectivo, junto al parque de La Corredoria se están tramitando otros cinco proyectos de almacenamiento: Horneros ST1, Asturias 2, Asturias 3, Asturias 4 y Corredora-Remina, además de la subestación ASTURIAS SET 132/30 KV. En conjunto, sumarían 173 contenedores, lo que, según la organización, convertiría esta zona en "el mayor conjunto de parques de baterías proyectado en Asturias".

El colectivo ecologista sostiene que el principal problema es la escasa distancia entre los contenedores y las viviendas. Alega posibles impactos por contaminación electromagnética sobre la población y los animales, y advierte de los riesgos derivados de un incendio o de una fuga térmica en baterías de ion litio. "Las consecuencias serían irreversibles y de suma gravedad para los colindantes, tanto para el medio ambiente como para la salud humana", afirma la Coordinadora.

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Una situación extendida en la región

La organización asegura que hasta ahora tiene constancia de 87 proyectos de parques de baterías repartidos por distintos concejos asturianos, entre ellos Oviedo, Gijón, Siero, Avilés, Gozón, Mieres, Llanera, Lena, Villaviciosa, Carreño, Candamo, Piloña y Grao. Las instalaciones proyectadas presentan tamaños muy diversos, desde parques con un solo contenedor hasta complejos de 72 contenedores. La Coordinadora reclama que esta expansión sea analizada con mayor rigor y con procedimientos ordinarios de impacto ambiental. "Los riesgos de estas instalaciones obligan a estudiar con detalle su ubicación, sus efectos acumulados y las medidas de seguridad necesarias", concluyen.