Astérix y Obélix protagonizan la nueva tarde "Entre Amigos" en La Corredoria
La cita se celebra este viernes, 22 de mayo, a partir de las 16.30 horas y los participantes compartirán una merienda aportada entre todos
Una tarde de cine, juegos y merienda compartida volverá a llenar de ambiente familiar la Casa de Cultura y Encuentro de La Corredoria. El edificio acoge este viernes, 22 de mayo, a partir de las 16.30 horas, una nueva edición de "Entre Amigos", una propuesta dirigida al público infantil que combina ocio, convivencia y participación. La cita tendrá lugar en la sede de la calle Ciudades Unidas, en Oviedo, con entrada gratuita hasta completar aforo.
El plan arrancará con la proyección de "Astérix y Obélix: El combate de los jefes", una película que invita a descubrir uno de los episodios más conocidos del universo galo: cómo Obélix cayó en la marmita y cómo aquel accidente marcó no solo su vida, sino también la de todo su pueblo. Tras el cine, los participantes compartirán una merienda aportada entre todos, antes de cerrar la tarde con juegos y manualidades.
La organización anima a las familias de La Corredoria y del entorno a sumarse a esta nueva convocatoria de "Entre Amigos", una actividad que continúa consolidándose como un espacio de ocio educativo y convivencia infantil. Como único requisito, se recuerda a los asistentes que deben llevar algo de merienda para compartir. La iniciativa mantiene así su espíritu participativo, reforzando valores como el compañerismo, la colaboración y la alegría de pasar una tarde diferente en buena compañía.
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