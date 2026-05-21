La Banda de Gaitas El Carbayón actuará en el mercadillo de La Corredoria

El mercadillo de La Corredoria sumará este sábado, 23 de mayo, una nueva propuesta de dinamización con la actuación de la Banda de Gaitas El Carbayón, que llevará música tradicional asturiana a la plaza del Conceyín entre las 11.30 y las 14.30 horas. La actividad coincidirá con la celebración habitual del mercado semanal y busca reforzar el ambiente festivo de una cita pensada para vecinos, visitantes y familias, dentro de la programación impulsada por el Ayuntamiento de Oviedo para este espacio comercial.

La actuación se enmarca en el programa "Folclore en la calle", promovido por la Concejalía de Festejos, y forma parte de las iniciativas de dinamización que el Área de Economía viene desarrollando en el mercadillo durante los próximos meses. El objetivo municipal es convertir cada sábado la plaza del Conceyín en un punto de encuentro con propuestas complementarias al comercio, desde actividades infantiles hasta iniciativas de los talleres de empleo municipales, además de actuaciones musicales y folclóricas.

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La concejala de Economía, Transformación Digital y Políticas Sociales, Leticia González, subrayó que "queremos que cada sábado el mercadillo de La Corredoria ofrezca algo más a quienes se acercan hasta la plaza del Conceyín, convirtiéndose en un espacio vivo, dinámico y pensado para disfrutar en familia". González añadió que "este tipo de actuaciones ayudan a crear ambiente, atraer visitantes y seguir consolidando un mercado que forma parte de la apuesta estratégica del Ayuntamiento por La Corredoria y por la dinamización comercial y vecinal de esta zona de Oviedo".