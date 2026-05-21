La Banda de Gaitas El Carbayón actuará en el mercadillo de La Corredoria
La actividad se celebra desde las 11.30 a las 14.30 horas y busca reforzar el ambiente festivo del mercado semanal del barrio
El mercadillo de La Corredoria sumará este sábado, 23 de mayo, una nueva propuesta de dinamización con la actuación de la Banda de Gaitas El Carbayón, que llevará música tradicional asturiana a la plaza del Conceyín entre las 11.30 y las 14.30 horas. La actividad coincidirá con la celebración habitual del mercado semanal y busca reforzar el ambiente festivo de una cita pensada para vecinos, visitantes y familias, dentro de la programación impulsada por el Ayuntamiento de Oviedo para este espacio comercial.
La actuación se enmarca en el programa "Folclore en la calle", promovido por la Concejalía de Festejos, y forma parte de las iniciativas de dinamización que el Área de Economía viene desarrollando en el mercadillo durante los próximos meses. El objetivo municipal es convertir cada sábado la plaza del Conceyín en un punto de encuentro con propuestas complementarias al comercio, desde actividades infantiles hasta iniciativas de los talleres de empleo municipales, además de actuaciones musicales y folclóricas.
La concejala de Economía, Transformación Digital y Políticas Sociales, Leticia González, subrayó que "queremos que cada sábado el mercadillo de La Corredoria ofrezca algo más a quienes se acercan hasta la plaza del Conceyín, convirtiéndose en un espacio vivo, dinámico y pensado para disfrutar en familia". González añadió que "este tipo de actuaciones ayudan a crear ambiente, atraer visitantes y seguir consolidando un mercado que forma parte de la apuesta estratégica del Ayuntamiento por La Corredoria y por la dinamización comercial y vecinal de esta zona de Oviedo".
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de dos maletas de cabina más baratas del mercado: ligeras, con cuatro ruedas y volumen ampliable
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de cubiertos de acero inoxidable para camping más barato del mercado: disponible por 4,99 euros
- El Narcea ya tiene su campanu, solo un día después de salir el del Sella: será donado vivo al proyecto Arca en homenaje al pescador Jesús Fernández, fallecido recientemente
- El pescador del campanu del Narcea, Miguel Corral, se gastará el premio de 9.000 euros por la donación en vivo del salmón 'en juergas
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la potente máquina de coser de Singer que es la más barata del mercado: tiene un descuento de casi el 70 por ciento
- El toxicómano detenido en Oviedo por matar a puñaladas a su hermana y su cuñado amenazaba a familiares y vecinos, y las víctimas habían advertido: 'Este hijo de Satanás nos quiere prender fuego
- El responsable de la DGT emite un comunicado en el Congreso para aclarar las dudas del adiós a la baliza v-16 y la reducción de la normativa: 'Caerá como fruta madura
- La Guardia Civil investiga a un camionero ovetense de 64 años por homicidio imprudente tras causar un accidente con fallecido en la autopista "Y"