El Club Bádminton Oviedo tendrá una rotonda con su nombre en La Corredoria

El Club Bádminton Oviedo tendrá una rotonda a su nombre en el barrio de La Corredoria. El Ayuntamiento de Oviedo reconocerá así la trayectoria de una entidad que, con el paso de los años, se ha consolidado como uno de los referentes deportivos de la zona y de la ciudad. La glorieta elegida se encuentra en un enclave muy vinculado al club, en la intersección en la que desembocan las calles El Cortijo, Maestro Don Marciano, Camino de la Carisa y les Matuques.

La propuesta comenzó a tomar forma hace meses, impulsada por un grupo de padres y simpatizantes del club, que trasladaron la idea a la directiva con el objetivo de dar visibilidad al trabajo realizado durante todos estos años. La iniciativa tomó como referencia el caso del Oviedo Moderno, equipo que, aunque ya no existe como tal, conserva su nombre en una de las principales glorietas del barrio, como recuerdo de su importancia deportiva y social.

La rotonda que llevará el nombre del club. / Google Maps

La petición se justifica en los logros obtenidos por el Club Bádminton Oviedo a lo largo de su historia y en su arraigo en La Corredoria, donde la entidad tiene su sede. Además, la rotonda se encuentra a apenas cien metros del Corredoria Arena, la instalación en la que compite habitualmente el club, lo que refuerza el vínculo entre el reconocimiento y el espacio en el que desarrolla buena parte de su actividad deportiva.

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En el club, la decisión ha sido recibida con alegría y orgullo, al entenderla como un reconocimiento al esfuerzo de jugadores, técnicos, familias, directivos y todas las personas que han contribuido al crecimiento de la entidad. "Nunca te imaginas algo así, pero, ahora que vemos que sale adelante, nos hace mucha ilusión dejar ese legado en el barrio", señaló Nicolás García, presidente del Club Bádminton Oviedo.