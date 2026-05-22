El contrapunto venezolano llega a La Corredoria con una charla en El Cortijo

La Asociación Sociocultural Venezolano Asturiana de Oviedo (AVAO) celebrará en los próximos días un ciclo de actividades con el que busca acercar al público ovetense distintas expresiones de la cultura venezolana, con especial protagonismo para la cita prevista en La Corredoria. El sábado 23 de mayo, a las 18.00 horas, el Centro Social El Cortijo acogerá la charla “Contrapunto venezolano”, una propuesta pensada para explicar una de las manifestaciones más vivas de la tradición oral y musical del país caribeño. La entrada será libre hasta completar aforo, en una convocatoria abierta tanto a la comunidad venezolana residente en Asturias como al público interesado en conocer nuevas formas de patrimonio popular.

El contrapunto es una práctica de raíz musical y poética en la que dos intérpretes se enfrentan de manera improvisada, alternando versos, réplicas y respuestas en una suerte de diálogo cantado. Muy vinculado al folclore llanero, exige rapidez verbal, dominio del ritmo, ingenio y conocimiento de la tradición. En Venezuela suele asociarse al canto recio, al arpa, al cuatro y a las maracas. La charla de El Cortijo, en el barrio de La Corredoria, permitirá situar esta manifestación en su contexto cultural y explicar por qué sigue siendo una seña reconocible del país.

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El programa de AVAO se completará con otras actividades repartidas por centros sociales de Oviedo. El jueves 21 de mayo, a las 16.00 horas, se celebrará en el C.S. Teatinos un taller de gastronomía dedicado al cazón, plato muy presente en la cocina venezolana. Ese mismo día, a las 18.00 horas, el C.S. Campomanes recibirá la representación artística del grupo “El Guateque”. El ciclo continuará el lunes 25 de mayo, a las 18.00 horas, en el C.S. El Cristo, con una charla técnica vocal, completando así una programación que crea un puente entre Venezuela y Asturias.