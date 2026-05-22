Una empresa del sector fitness transformará una nave abandonada en La Corredoria en uno de los gimnasios más grandes de Oviedo

La vieja nave de La Malata volverá a encender las luces. Una cadena de gimnasios, cuya identidad aún no ha trascendido, ya cuenta con licencia para iniciar los trabajos en el antiguo supermercado abandonado del barrio de La Corredoria, una amplia superficie llamada a convertirse en uno de los mayores centros deportivos de Oviedo. El proyecto supondrá la recuperación de un inmueble de grandes dimensiones que llevaba tiempo sin uso y que ahora se prepara para una nueva etapa ligada al auge del fitness y los servicios de proximidad en una de las zonas de mayor crecimiento de la ciudad.

La autorización municipal llegó el pasado 4 de mayo, fecha en la que el Ayuntamiento de Oviedo concedió la licencia que permitirá poner en marcha la transformación de la nave. En los últimos días, vecinos de la zona ya han visto a varios operarios realizando los primeros estudios sobre el terreno, una fase previa al inicio de las obras. El inmueble, que permanece cerrado y sin actividad desde hace más de una década, presenta hoy una imagen muy deteriorada, con la fachada cubierta de grafitis y evidentes señales de abandono, por lo que el futuro gimnasio exigirá un completo lavado de cara antes de abrir sus puertas.

El interior de la nave en la actualidad. / Pelayo Méndez

Por dentro, la nave conserva todavía la huella de su antigua actividad, aunque el espacio se encuentra completamente vacío. El interior, amplio y diáfano, está atravesado por numerosas columnas propias de la distribución del viejo supermercado, y aún mantiene algún almacén vinculado al uso anterior, como las zonas destinadas en su día a los carritos de la compra. La transformación exigirá, por tanto, una intervención integral para adaptar el inmueble a su nuevo destino deportivo.

A favor del proyecto juega la dimensión del recinto y su entorno inmediato. La parcela cuenta con abundantes plazas de aparcamiento en los alrededores y una parte trasera que, cuando funcionaba el supermercado, servía para la entrada de mercancías y albergaba las cámaras. Todo ello refuerza la idea de que el futuro centro dispondrá de una superficie considerable y de condiciones suficientes para convertirse en un gimnasio de referencia en Oviedo.

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La llegada del proyecto se produce, además, en un momento especialmente sensible para el barrio. En los últimos meses, se habían multiplicado las quejas de vecinos por la falta de plazas en los gimnasios municipales y por la saturación de los centros privados de la zona, una situación que había llevado a muchos usuarios a reclamar alternativas. En ese contexto, todo apunta a que una cadena del sector, consciente de la demanda existente en La Corredoria, el barrio más populoso de Oviedo, ha decidido tomar cartas en el asunto y apostar por una instalación de gran formato capaz de absorber parte de esa necesidad.