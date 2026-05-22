Un jugador del equipo de fútbol sala de La Corredoria le da un cabezazo a un árbitro y se expone a una sanción de hasta 24 partidos

Un grave incidente en un partido de la última categoría del fútbol sala asturiano ha terminado con la suspensión cautelar de un jugador de La Corredoria, acusado de propinar un cabezazo a un miembro del equipo arbitral una vez finalizado el encuentro. El Subcomité Territorial de Disciplina Deportiva de la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias ha decidido mantener abierto el expediente y esperar a la resolución judicial del caso, después de que el árbitro asistente recibiera asistencia sanitaria y presentara denuncia ante la Policía Nacional.

Los hechos, según recoge la resolución disciplinaria, se produjeron al término del partido. El jugador se dirigió al árbitro asistente con reproches a viva voz y en actitud amenazante, en un momento de tensión que fue a más cuando, siempre según el acta arbitral, le golpeó con la cabeza por encima de la ceja. El impacto hizo retroceder varios metros al colegiado, que tuvo que ser auxiliado, mientras varios compañeros sujetaban al futbolista para impedir que la situación continuara.

El episodio no acabó sobre la pista. La documentación federativa señala que, ya en la zona de vestuarios, el mismo jugador accedió al vestuario arbitral tras llamar a la puerta y volvió a encararse con el asistente, situándose a escasa distancia de su cara y lanzando nuevos insultos antes de abandonar el lugar con un portazo. El árbitro asistente acudió después a un centro sanitario para ser atendido y formalizó la correspondiente denuncia ante la Policía Nacional.

La Federación asturiana considera que los hechos revisten una gravedad suficiente como para no resolver de forma inmediata la sanción definitiva. La agresión a un miembro del equipo arbitral está contemplada en el reglamento disciplinario como una infracción grave y puede acarrear una suspensión de entre trece y veinticuatro encuentros. Sin embargo, al existir un procedimiento judicial abierto, el órgano disciplinario ha optado por esperar a que haya una resolución firme antes de cerrar el expediente federativo.

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Mientras tanto, el futbolista queda suspendido de manera cautelar. La medida se mantendrá hasta que exista una decisión judicial firme, con el límite de la sanción mínima prevista para este tipo de infracciones. El caso sacude a la base del fútbol sala asturiano, precisamente en su escalón más modesto, y vuelve a poner el foco en la protección del colectivo arbitral y en la necesidad de cortar de raíz cualquier conducta violenta en el deporte amateur.