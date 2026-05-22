Silvia Menéndez, directora del IES Margarita Salas de La Corredoria: "Queremos ser una dirección cercana y presente, pero también exigente"

Silvia Menéndez dirige el nuevo IES Margarita Salas, un centro nacido para aliviar la saturación educativa en La Corredoria. Ingeniera de formación, empezó a ejercer como docente en 2011 y, sin experiencia previa en equipos directivos, asumió el reto de poner en marcha un instituto desde cero, con todos los niveles educativos abiertos desde el primer curso. Defiende una dirección cercana, exigente y basada en el trabajo en equipo.

¿Cuándo decidió dar el paso para ser directora de un centro educativo?

En este caso fue una situación muy particular. Este centro surge como desdoble del instituto de La Corredoria, que estaba masificado. Durante el curso pasado se produjo ese desdoble y parte del profesorado que estábamos destinados allí tuvimos que venir a este nuevo centro. Al terminar el curso no había un equipo directivo definido y, entre quienes hacíamos el cambio, lo hablamos. Guiados también por la Consejería, alguien tenía que asumir esa responsabilidad. Decidí dar el paso porque creo profundamente en la educación pública. Había que asumirlo. Yo tenía muchos años de experiencia docente, aunque no experiencia previa en equipos directivos, pero decidí hacerlo y aquí estoy.

Al tratarse de un centro completamente nuevo, ¿cómo fue adaptarse a esa realidad sin experiencia previa en dirección?

Fue una aventura y un reto. Abrir un centro nuevo ya es excepcional, pero este se abrió con todos los niveles educativos desde el primer momento, a diferencia de otros centros que se abren de forma gradual. Eso supuso un trabajo muy duro y exigente. Había que crear estructuras, organizar espacios, hacerlos funcionales y, al mismo tiempo, transmitir ilusión al alumnado y confianza a sus familias. Era importante que vieran que estábamos preparados para recibirles y empezar el curso con garantías.

La Corredoria es una zona con mucha población joven, ¿cuántos alumnos tiene actualmente el instituto y cómo afrontan la nueva admisión?

Actualmente, tenemos unos 475 alumnos, aproximadamente. No estamos al máximo de capacidad porque en los cursos superiores el cambio fue voluntario y, por ejemplo, en segundo de Bachillerato se trasladaron muy pocos alumnos. Este centro está concebido como línea cuatro, es decir, cuatro grupos por nivel. Sin embargo, el próximo curso en primero de la ESO tendremos cinco aulas porque se ha producido un aumento importante de solicitudes. Tenemos lista de espera, lo que significa que no todas las familias que han pedido plaza aquí podrán cursar primero en este centro.

¿Cómo definiría la forma de dirigir el centro por parte del equipo directivo?

Al ser un centro nuevo, todos estamos buscando nuestro sitio. El equipo directivo está muy unido. Somos cinco mujeres y hemos aprendido a trabajar muy bien juntas. Nuestra prioridad principal es crear identidad de centro, tanto entre el profesorado como con el alumnado. Mi estilo de dirección se basa en el trabajo en equipo. Queremos ser una dirección cercana y presente, pero también exigente. Cercana para aproximarnos al barrio y a la comunidad, y para entender la realidad diversa que existe aquí. Exigente en el sentido de ofrecer calidad educativa, normas claras al alumnado y una línea común de trabajo.

Se ha dicho que el IES Margarita Salas es el instituto más grande de Asturias. ¿Pesa esa etiqueta?

Es que no somos el instituto más grande de Asturias. Creo que esa afirmación viene por los metros cuadrados construidos, porque tenemos muchos espacios cerrados. Pero educativamente no somos tan grandes. No tenemos tantas aulas como a veces se cree. El edificio está muy bien y ayuda mucho, eso está claro. Pero a mí me gusta poner las cosas en perspectiva: la educación la hacemos las personas. Un buen edificio acompaña, pero la base de la educación está en el profesorado, en su capacidad para comunicarse, resolver dudas, conectar con el alumnado y acompañarlo.

¿Qué supone disponer de un edificio nuevo y con tantas posibilidades?

Supone que se abre un abanico enorme de posibilidades. Yo soy ingeniera de formación y me interesa mucho convertir los espacios en lugares polivalentes y funcionales. Me gusta pensar en una inversión pública que sea capaz de adaptarse en el tiempo. No se trata de crear espacios demasiado específicos que dentro de unos años ya no sirvan, sino de hacer algo versátil, que perdure y que pueda adaptarse a las necesidades futuras. Que el centro sea nuevo y, en muchos aspectos, un lienzo en blanco, nos permite pensar con calma y tomar decisiones con sentido.

¿Cómo es la relación con las familias?

En Secundaria ocurre algo habitual: durante la etapa de Primaria las familias suelen hacer un esfuerzo muy grande por participar en la vida escolar, pero cuando sus hijos llegan al instituto a veces sienten que ya pueden delegar más. Para nosotros es fundamental que las familias estén presentes. Al ser un centro nuevo, todavía no tenemos AMPA ni padres o madres representados en el consejo escolar, porque nadie se ha postulado. Es algo en lo que tenemos que trabajar, porque su presencia en la vida del centro y en la de sus hijos es muy importante.

¿Qué es lo mejor de ser directora?

Estar en los primeros pasos de un centro y saber que, en cierta forma, lo que estamos haciendo va a quedar para mucha gente que vendrá después. Todos los directores saben que algunas decisiones de sus mandatos pueden perdurar, pero en este caso eso es mucho más visible. Si pensamos una biblioteca, la dotamos y le damos un uso concreto, es probable que ese trabajo permanezca. Ese sentimiento de que lo que haces puede servir a quienes vengan detrás produce mucha satisfacción.

¿Y lo más difícil?

Lo más complicado es la intensidad emocional. La dirección es la cabeza visible del centro y, aunque no todo te llega, sí ves muchas de las situaciones más vulnerables y complejas. En los centros educativos vivimos realidades que no siempre nacen dentro del instituto, sino que vienen de fuera, pero aquí se hacen visibles. Tenemos que acompañarlas e intentar mejorarlas, aunque no siempre podamos resolverlas. Eso genera una carga emocional importante. Creo que la sociedad no siempre es consciente del esfuerzo que hacen los docentes y los equipos directivos.

Para terminar, ¿qué les diría a las familias que están pensando en traer a sus hijos al IES Margarita Salas?

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Les diría que confíen en nosotros y en nuestra profesionalidad. Los centros educativos y las personas que trabajamos en ellos tenemos siempre como objetivo el alumnado, su evolución y su bienestar. Confiar no significa estar siempre de acuerdo. Podemos debatir y hablar, pero es importante que las familias sepan que trabajamos con profesionalidad y que no hacemos las cosas sin sentido. Durante muchos años se ha devaluado la figura de los docentes y de los equipos directivos, y creo que como sociedad debemos empezar a revertir eso. Vamos a educar a sus hijos de una forma cercana, pero también exigente.