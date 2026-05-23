El primer asalto se juega en Riosa: La Corredoria pretende dejarlo todo para el Díaz Vega
La pelota empezará a rodar a las cinco de la tarde en el Antonio Villarejo Botías y el colegiado Mateo Orviz será el encargado de dirigir el encuentro
Este domingo, a las cinco de la tarde, la pelota comenzará a rodar en el Antonio Villarejo Botías. Allí, Riosa y La Corredoria se enfrentan en el partido de ida de la segunda eliminatoria del play-off de ascenso a Segunda Asturfútbol. La cita será dirigida por el colegiado Mateo Orviz y el equipo del barrio visita Riosa con el objetivo de "salir vivo" de uno de los campos más pequeños del fútbol asturiano. Los chicos de Toni Candamo buscarán dejar la eliminatoria abierta para decidirlo todo el próximo fin de semana en el Díaz Vega.
El Riosa llega a esta segunda eliminatoria después de dejar por el camino a La Braña en la primera ronda. El conjunto riosano logró empatar en Gijón y terminó imponiendo su ley en su feudo, un escenario tan particular como impredecible. Las reducidas dimensiones del Antonio Villarejo Botías convierten cada partido en una batalla de mucha disputa, con poco margen para el error y con el balón parado llamado a jugar un papel fundamental. La Corredoria, por su parte, eliminó al Salas y llega además descansada a la cita, después de ahorrarse el partido de vuelta por la alineación indebida de los salenses.
La Corredoria se prepara para un duelo en el que difícilmente podrá desplegar el juego al que acostumbra en las amplias dimensiones del Díaz Vega. El escenario invita a otro tipo de partido, más áspero, más directo y con menos espacio para elaborar. En ese contexto desfavorable, el objetivo del conjunto del barrio pasa por resistir, competir cada balón y mantenerse en pie para, una semana después, tratar de imponer su ritmo y su fútbol en casa.
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