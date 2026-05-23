La primera promoción del IES Margarita Salas de La Corredoria se gradúa: "Este siempre será vuestro instituto"

Un instituto que acaba de echar a andar ya tiene su primera página para el recuerdo. El Calatrava acogió la semana pasada la graduación del alumnado de 2º de Bachillerato del IES Margarita Salas de La Corredoria, un acto especialmente emotivo por tratarse de la primera promoción en la historia del centro, que abrió sus puertas este mismo curso. "Este hito quedará siempre en nuestra historia y nos llena de orgullo", destacaron desde el instituto.

La ceremonia reunió a familias, profesorado y alumnado en una tarde marcada por la emoción y los recuerdos compartidos en estos ocho meses. Desde el IES Margarita Salas quisieron felicitar a los estudiantes por haber alcanzado este logro tras años de esfuerzo y dedicación: "Queremos felicitar de corazón a todos los alumnos y alumnas que han llegado hasta aquí", señalaron durante el acto, en el que se subrayó también el crecimiento personal de cada joven y los lazos creados durante esta etapa.

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La graduación puso el broche a una etapa académica fundamental y abrió la puerta a nuevos proyectos personales, formativos y profesionales para el alumnado. "Os deseamos mucho éxito en los nuevos retos que emprendáis; este siempre será vuestro instituto", concluyó el centro en un mensaje dirigido a una promoción pionera, llamada a ocupar un lugar destacado en la memoria del instituto.