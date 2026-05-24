"Activo mi Salud" arranca con éxito en La Corredoria y prepara una nueva cita el 29 de mayo

El proyecto "Activo mi Salud" arrasó en La Corredoria con una cita vecinal que, pese a las previsiones meteorológicas y al traslado de última hora al Centro Social El Cortijo, resultó todo un éxito de participación. La lluvia obligó a cambiar el escenario inicialmente previsto en la plaza del Conceyín, pero no enfrió las ganas de niños, adolescentes, familias, profesionales y entidades colaboradoras, que convirtieron la jornada del 15 de mayo en un punto de encuentro en torno a los hábitos saludables.

La iniciativa, impulsada en colaboración con los ámbitos sanitario, educativo y social, busca acercar a la ciudadanía el trabajo que se desarrolla dentro del programa y dar protagonismo a sus propios participantes. Fueron los niños, niñas y adolescentes quienes, acompañados por profesionales sanitarios, docentes y representantes de distintas entidades, explicaron al público qué es "Activo mi Salud", cómo se trabaja y qué objetivos persigue.

Durante la jornada no faltaron las actividades abiertas a todos los públicos. Juegos intergeneracionales, dinámicas lúdicas, mapas de activos en salud, un photocall del proyecto y propuestas pensadas para compartir entre vecinos sirvieron para mostrar que la salud también se construye en la calle, en los centros sociales y en los espacios de convivencia del barrio. Tras la buena acogida de la primera cita, La Corredoria tendrá una nueva oportunidad para disfrutar de la experiencia el viernes 29 de mayo, de 17.00 a 19.00 horas, en la plaza del Conceyín, donde el proyecto volverá a salir al encuentro del vecindario.

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Gymkana para todos

La programación continuará además en junio con una nueva propuesta dirigida especialmente a los más jóvenes: la Gymkana Activo mi Salud, que se celebrará el 12 de junio, de 17.00 a 18.30 horas, en la senda verde de la calle Media Legua. La actividad planteará un recorrido de pruebas, juegos y retos cooperativos pensados para promover la actividad física, el trabajo en equipo y la diversión al aire libre, manteniendo el espíritu del proyecto: aprender salud moviéndose, compartiendo y participando en comunidad.