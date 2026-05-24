Verduras para todo el barrio: la delegación de AFESA en La Corredoria prepara un huerto
El grupo trabajó en los cinco bancales que tienen disponibles, acondicionando el terreno y dejándolo listo para poder plantar próximamente cebollas, tomates y acelgas
Los usuarios de la delegación de la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de Asturias (AFESA) en La Corredoria han estado en los últimos días preparando la tierra para poner en marcha una nueva temporada de huerto. El grupo trabajó en los cinco bancales que tienen disponibles, acondicionando el terreno y dejándolo listo para poder plantar próximamente cebollas, tomates y acelgas. Se trata de una tarea que requiere trabajo en equipo y que los participantes afrontaron con muchas ganas desde el primer momento.
La actividad del huerto se ha convertido en una de las propuestas con más éxito dentro del centro, ya que permite a los usuarios disfrutar del aire libre, mantenerse activos y compartir una experiencia común en un entorno participativo. Junto con las caminatas que realizan todas las semanas, esta iniciativa forma parte de las actividades mejor acogidas por los participantes, que encuentran en ellas una forma saludable de sentirse implicados en un proyecto colectivo.
En los próximos días comenzarán con la plantación de los nuevos cultivos, un paso que esperan con especial ilusión después del trabajo previo realizado en los bancales. Los usuarios afrontan este nuevo reto con entusiasmo y con ganas de ver cómo, poco a poco, van creciendo las cebollas, los tomates y las acelgas que ellos mismos ayudarán a cuidar. La puesta en marcha del huerto supone, además, una oportunidad para seguir asumiendo responsabilidades y disfrutar de los frutos del esfuerzo compartido.
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