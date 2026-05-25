Los alumnos del IES La Corredoria aprenden surfeando

La playa de Salinas se coló en la programación escolar de los alumnos de 2º de la ESO del IES La Corredoria en una salida que combinó compañerismo, deporte y naturaleza en un entorno idílico. La actividad, enmarcada en la asignatura de Educación Física, consistió en una clase de iniciación al surf con la empresa Salinas Surf Camp en la costa del occidente asturiano.

La excursión buscaba no solo reforzar a los estudiantes en el desarrollo integral de su cuerpo, incluyendo la fuerza, la resistencia y el equilibrio, sino también fomentar los valores socioambientales, la autoconfianza de los alumnos y la seguridad en las actividades acuáticas. En concreto, la clase duró dos horas y media en las que los jóvenes surfistas recibieron una charla instructivo-formativa inicial tras la cual pudieron surfear divididos por grupos de nivel y rodeados de grandes profesionales de la disciplina deportiva.

La salida permitió a los menores disfrutar de una actividad saludable, activa y en grupo como alternativa a la vida sedentaria a la que en ocasiones se ven abocados los jóvenes en la era digital, especialmente con el verano a la vuelta de la esquina. El instituto, que ya organizó la semana pasada un descenso por el Sella para los alumnos de 1º de Bachillerato, pretende dar a los estudiantes una formación transversal enfocada también a su salud física y emocional.