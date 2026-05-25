Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
II Foro del NoroesteDoble homicidio OviedoCampanu AsturiasZapatero imputadoUber AsturiasTiroteo en Almería
instagramlinkedin

Los alumnos del IES La Corredoria aprenden surfeando

El centro organizó una clase en la playa de Salinas en la que los jóvenes aprendieron sobre seguridad, ejercicio físico y valores socioambientales en un entorno idílico

Los alumnos de 2º de la ESO durante la clase de surf en la playa de Salinas

Los alumnos de 2º de la ESO durante la clase de surf en la playa de Salinas / IES La Corredoria

Jorge Novo

La Corredoria

La playa de Salinas se coló en la programación escolar de los alumnos de 2º de la ESO del IES La Corredoria en una salida que combinó compañerismo, deporte y naturaleza en un entorno idílico. La actividad, enmarcada en la asignatura de Educación Física, consistió en una clase de iniciación al surf con la empresa Salinas Surf Camp en la costa del occidente asturiano.

La excursión buscaba no solo reforzar a los estudiantes en el desarrollo integral de su cuerpo, incluyendo la fuerza, la resistencia y el equilibrio, sino también fomentar los valores socioambientales, la autoconfianza de los alumnos y la seguridad en las actividades acuáticas. En concreto, la clase duró dos horas y media en las que los jóvenes surfistas recibieron una charla instructivo-formativa inicial tras la cual pudieron surfear divididos por grupos de nivel y rodeados de grandes profesionales de la disciplina deportiva.

La salida permitió a los menores disfrutar de una actividad saludable, activa y en grupo como alternativa a la vida sedentaria a la que en ocasiones se ven abocados los jóvenes en la era digital, especialmente con el verano a la vuelta de la esquina. El instituto, que ya organizó la semana pasada un descenso por el Sella para los alumnos de 1º de Bachillerato, pretende dar a los estudiantes una formación transversal enfocada también a su salud física y emocional.

Noticias relacionadas

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La multas de 1.000 euros que van a recibir en el buzón miles de conductores tras lo ocurrido en 2025: sanciones firmes con pérdida de puntos
  2. Multado con 200 euros por usa la baliza v16 pero no tener la botella obligatoria a mano: la Guardia Civil vigila los maleteros
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego completo de cuandos de acero inoxidable más barato del mercado todo por solo 5,99 euros
  4. El único hotel 'gran lujo' del norte de España está en un pueblo asturiano de 35 habitantes y atrae desde estrellas de Hollywood a jeques: 'Vendemos la sencillez del campo a clientes de alto nivel
  5. Multas de 200 euros en el interior del coche pese a detenerse en un semáforo en rojo y arrancar cuando se pone en verde: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  6. Fallece una mujer al caer con su furgoneta por un terraplén en Tineo: sus vecinos habían salido a buscarla al no saber nada de ella
  7. Luto en Avilés por la muerte repentina de Manu Menéndez, hijo de Manolo Egocheaga
  8. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para la máquina de café italiano espresso más barata del mercado: por solo 24,99 euros

Los alumnos del IES La Corredoria aprenden surfeando

Los alumnos del IES La Corredoria aprenden surfeando

Al menos 20 heridos tras la exposición a un aerosol desconocido en un centro comercial de Tokio

Al menos 20 heridos tras la exposición a un aerosol desconocido en un centro comercial de Tokio

"Castrillonízate", el nuevo plan de Castrillón para reforzar la identidad local y apoyar a sus vecinos

"Castrillonízate", el nuevo plan de Castrillón para reforzar la identidad local y apoyar a sus vecinos

Multa de 1.500 euros a un conductor pese a tener el coche aparcado correctamente: la Guardia Civil ya escanea las matrículas

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el invernadero en vertical de terraza más barato del mercado: por solo 24,99 euros es ideal para el cultivo de plantas

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el invernadero en vertical de terraza más barato del mercado: por solo 24,99 euros es ideal para el cultivo de plantas

Industria autoriza las esperadas labores de mantenimiento para el interior de la mina de Vega de Rengos: los trabajos reforzarán la ventilación y habilitarán una salida de emergencia

Industria autoriza las esperadas labores de mantenimiento para el interior de la mina de Vega de Rengos: los trabajos reforzarán la ventilación y habilitarán una salida de emergencia

El triunfo del algoritmo frente a Google 'a la chita callando'

El triunfo del algoritmo frente a Google 'a la chita callando'
Tracking Pixel Contents