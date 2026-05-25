La biblioteca de Carmen Ruiz-Tilve cambia de estantería: 150 ejemplares ya están en el colegio al que da nombre

"Antes de que me muera y todo se olvide quiero donar los libros infantiles que tengo para que los niños del colegio los usen y los lleven a casa, que no queden en una estantería". Con ese deseo y varias cajas llenas de libros llegó ayer Carmen Ruiz-Tilve al colegio sito en La Corredoria que lleva su nombre para donar 150 ejemplares de su biblioteca personal. La escritora, profesora y cronista oficial de Oviedo aporta así una colección de libros para los más pequeños y para los no tan pequeños del «colegio que desde que nació fue mi amor y sigue siendo mi amor», dijo. La selección incluye títulos «para todos los gustos», desde cuentos a poesía.

Entre los libros donados se encuentran muchos clásicos imprescindibles de la literatura infantil que la escritora guarda desde hace más de 40 años, varios de ellos de la primera edición. Los ejemplares fueron libros de lectura para sus hijos, pero también materiales de enseñanza que utilizaba en sus clases. "Mis nietos ya leyeron los que querían leer, aunque no son tan lectores como eran mis hijos. La generación cambió", cuenta. Carmen Ruiz-Tilve aprovechó la visita para conversar con varios alumnos del colegio, que le agradecieron su aportación y que le hicieron una promesa firme: leerlos y disfrutarlos. De camino a la biblioteca escolar, la autora se cruzó con una infografía de Berta Piñán, ante la cual se detuvo y no pudo evitar exclamar: "¡Es muy buena amiga mía!".

La escritora habló también de la importancia de promover la lectura desde una edad temprana. "La lectura se hereda, pero también se aprende. Y se debe aprender, porque lo más fácil es no hacer nada". A lo largo de su carrera profesional ha contribuido a llevar los libros y las bibliotecas a todos, pero especialmente a los escolares. Su ímpetu en enganchar a la lectura a los niños de edades más cortas responde a su convicción de que de esta manera tendrán "una hermosa afición que los acompañará toda su vida", añadió.

Carmen Ruiz-Tilve disfruta a sus 85 años de una jubilación más que merecida. Comenzó su carrera profesional como maestra en el colegio Nazaret. Tras un breve periodo como bibliotecaria en la Facultad de Filología de la Universidad de Oviedo, se doctoró en la misma disciplina académica con una tesis sobre la obra de Dolores Medio. Fue profesora en la misma institución desde 1978, primero como adjunta y luego como catedrática, hasta su jubilación en el año 2011. En 2002 fue nombrada Cronista Oficial de Oviedo. Su vida ha girado y gira en torno a la lectura, la docencia y la creación literaria. Ha escrito asiduamente en prensa, destacando sus "Pliegos de Cordel" en LA NUEVA ESPAÑA, un cuadernillo que durante más de 15 años informaba dos veces por semana de la vida y la actualidad de Oviedo en forma de textos breves. Es además autora de diversos ensayos sobre Asturias y Oviedo, publicaciones didácticas y varias novelas, entre las que destaca la célebre “Crisantemos para todos”.

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Adriana González, directora del centro educativo ovetense, destacaba hace escasas semanas en una entrevista para LA NUEVA ESPAÑA lo que representaba la filóloga asturiana para el colegio: "Carmen Ruiz-Tilve es un referente vinculado a la educación, la igualdad y el compromiso social. Su figura inspira muchos de los valores que intentamos transmitir al alumnado y da sentido al nombre y a la identidad del centro". La directora destacó también a Ruiz-Tilve como una de las profesoras que le dejaron huella en su paso por la universidad.