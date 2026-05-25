La Corredoria empata con el Riosa en la ida del play off: el pase a la semifinal se decidirá en el Díaz Vega

La Corredoria empató ayer 2-2 con el Riosa en la ida de los cuartos del play off de ascenso a Segunda Asturfútbol. El equipo ovetense salió del Antonio Villarejo Botías con un resultado que deja abierta la eliminatoria a la espera del partido de vuelta en casa el próximo domingo. Los tantos de Alexander Díaz y Manuel Díaz permitieron obtener un empate de un feudo en el que el equipo riosano solo dejó escapar 4 puntos durante la fase regular de la liga.

El Riosa se hizo fuerte en su campo, uno de los más pequeños de Asturias, con un gol de Joaquín Rato procedente de un rechace de la zaga ovetense. Tras irse perdiendo al descanso los jugadores de La Corredoria levantaron la cabeza y el equipo supo contrarrestar las armas del rival, anotando un valioso gol en el minuto 57 que puso el 1-1 en el marcador. El alivio duró poco ya que 3 minutos después vendría el segundo gol del conjunto riosano de una falta directa transformada por Ivan Da Conceiçao. El equipo de la capital asturiana tuvo que volver a reponerse y en el minuto 73 subió el 2-2 con el que finalizó el encuentro.

La igualdad y el balón parado dominaron un encuentro en el que cualquiera de los equipos pudo salirse con la victoria. Las ocho tarjetas amarillas que mostró el colegiado durante los 90 minutos reflejan lo bronco que fue el partido. Al finalizar el encuentro dos jugadores de La Corredoria vieron la tarjeta roja en un campo que durante toda la temporada ha sido muy incómodo para los equipos visitantes.

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La vuelta se disputará en el Díaz Vega el domingo 31 a las 16:00 horas. Se espera un encuentro tan igualado como el de la ida en el que La Corredoria deberá hacer valer el factor campo para conseguir la victoria que le permita llegar a la semifinal del play off. Ese será el gran aval de La Corredoria, que tendrá la oportunidad de decidir el cruce ante su afición y en un campo donde se ha ganado el derecho a soñar con el ascenso.