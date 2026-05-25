La Corredoria empata con el Riosa en la ida del play off: el pase a la semifinal se decidirá en el Díaz Vega
El equipo ovetense supo sobreponerse hasta en dos ocasiones a un marcador adverso y saca un resultado que deberá hacer valer con una victoria ante su afición para alcanzar la penúltima ronda de la fase de ascenso a Segunda Asturfútbol
Jorge Novo
La Corredoria empató ayer 2-2 con el Riosa en la ida de los cuartos del play off de ascenso a Segunda Asturfútbol. El equipo ovetense salió del Antonio Villarejo Botías con un resultado que deja abierta la eliminatoria a la espera del partido de vuelta en casa el próximo domingo. Los tantos de Alexander Díaz y Manuel Díaz permitieron obtener un empate de un feudo en el que el equipo riosano solo dejó escapar 4 puntos durante la fase regular de la liga.
El Riosa se hizo fuerte en su campo, uno de los más pequeños de Asturias, con un gol de Joaquín Rato procedente de un rechace de la zaga ovetense. Tras irse perdiendo al descanso los jugadores de La Corredoria levantaron la cabeza y el equipo supo contrarrestar las armas del rival, anotando un valioso gol en el minuto 57 que puso el 1-1 en el marcador. El alivio duró poco ya que 3 minutos después vendría el segundo gol del conjunto riosano de una falta directa transformada por Ivan Da Conceiçao. El equipo de la capital asturiana tuvo que volver a reponerse y en el minuto 73 subió el 2-2 con el que finalizó el encuentro.
La igualdad y el balón parado dominaron un encuentro en el que cualquiera de los equipos pudo salirse con la victoria. Las ocho tarjetas amarillas que mostró el colegiado durante los 90 minutos reflejan lo bronco que fue el partido. Al finalizar el encuentro dos jugadores de La Corredoria vieron la tarjeta roja en un campo que durante toda la temporada ha sido muy incómodo para los equipos visitantes.
La vuelta se disputará en el Díaz Vega el domingo 31 a las 16:00 horas. Se espera un encuentro tan igualado como el de la ida en el que La Corredoria deberá hacer valer el factor campo para conseguir la victoria que le permita llegar a la semifinal del play off. Ese será el gran aval de La Corredoria, que tendrá la oportunidad de decidir el cruce ante su afición y en un campo donde se ha ganado el derecho a soñar con el ascenso.
- La multas de 1.000 euros que van a recibir en el buzón miles de conductores tras lo ocurrido en 2025: sanciones firmes con pérdida de puntos
- Multado con 200 euros por usa la baliza v16 pero no tener la botella obligatoria a mano: la Guardia Civil vigila los maleteros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego completo de cuandos de acero inoxidable más barato del mercado todo por solo 5,99 euros
- El único hotel 'gran lujo' del norte de España está en un pueblo asturiano de 35 habitantes y atrae desde estrellas de Hollywood a jeques: 'Vendemos la sencillez del campo a clientes de alto nivel
- Multas de 200 euros en el interior del coche pese a detenerse en un semáforo en rojo y arrancar cuando se pone en verde: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Fallece una mujer al caer con su furgoneta por un terraplén en Tineo: sus vecinos habían salido a buscarla al no saber nada de ella
- Luto en Avilés por la muerte repentina de Manu Menéndez, hijo de Manolo Egocheaga
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para la máquina de café italiano espresso más barata del mercado: por solo 24,99 euros