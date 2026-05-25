El crecimiento de un barrio de Oviedo: nuevas calles y 333 viviendas

Prolongar la calle Abundio Gascón para comunicarla con el parking del campo de fútbol de Los Castañales, aumentar parte de Camino de la Cerámica para que pase de tener un sentido único de la circulación a dos carriles y una nueva vía que llegue hasta la subestación de La Estrecha. La expansión del barrio de Pontón de Vaqueros incrementa el callejero ovetense. Esta gran promoción inmobiliaria ya tiene en marcha la construcción de las 32 primeras viviendas de las 333 que hará Metrovacesa con vistas al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

La puesta de la primera piedra de esta gran promoción inmobiliaria se produjo hace dos años en un acto presidido por el alcalde, Alfredo Canteli, junto al responsable de la constructora en la zona norte, Luis Miguel Pascual, y los avances son más que evidentes. El primer edificio se encuentra en un avanzado estado de ejecución. Los pisos tendrán entre uno y tres dormitorios y la promoción incluye grandes terrazas, dando respuesta a las nuevas necesidades surgidas tras el confinamiento de la pandemia. Sus residentes también podrán disfrutar de una piscina.

Estos planes eran una espina clavada en Oviedo. El proyecto se aparcó en 2008 y Metrovacesa lo recuperó nueve años después. Tras el respectivo proceso administrativo, comenzaron las obras de urbanización, convirtiendo lo que antes eran prados en grandes calles y aparcamientos. Uno de los primeros beneficiados son las familias y los jugadores de los campos de fútbol del Cova y Los Castañales. Los accesos al aparcamiento han mejorado considerablemente, permitiendo acceder también a través de la calle Abundio Gascón. Antes solo se podía acceder a través de la calle que discurre paralela a la gasolinera y al supermercado.

Otra de las novedades es la nueva calle que llega hasta la subestación, que tiene dos carriles y una zona de aparcamiento. La entrada está limitada por el momento al personal de obra que construye el primero de los edificios y se ha construido un parque para disfrute de los futuros vecinos. También hay una zona de bancos y se creará un acceso a La Estrecha.

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Todas estas mejoras abarcan 67.278 metros cuadrados, en los que se construirán las más de 300 viviendas. La mayoría de ellas, 255, serán pisos, repartidos en 7 edificios. El resto, 78 casas más, serán viviendas unifamiliares, distribuidas a su vez en un grupo de adosados. Además, esta gran promoción permitirá paliar la situación de la vivienda que sufre Oviedo. Las estadísticas que realiza mensualmente el portal inmobiliario Idealista cifran en un 16,2% el crecimiento del precio del metro cuadrado en venta durante el último año en la capital asturiana. La media se situó en 2.286 euros. Por su parte, el coste de un metro cuadrado de alquiler se quedó en abril en 11 euros, un 10,7% más que hace un año.