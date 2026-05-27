Aurita Urribarrí

El Centro Social de El Cortijo acogerá este viernes 29 de mayo, a las 17:30, el recital "Mi voz es Venezuela". El evento supondrá una oportunidad única para los amantes de la música folclórica, ya que la entrada es libre hasta completar aforo. La cantora recitará canciones populares venezolanas y contará con un músico invitado, Francisco Alejo, cuatrista y maestro del instrumento venezolano.

Aurita Urribarri es cantora e investigadora de música popular venezolana y latinoamericana. Comenzó su carrera en el año 1969, en Maracaibo, y a lo largo de su dilatada trayectoria musical ha transitado por diversos géneros musicales, incluyendo boleros, nanas y música navideña venezolana. Entre su producción musical encontramos hasta 24 producciones discográficas, dando cuenta de lo activa que ha sido su carrera. Es soprano y exmiembro del Quinteto Catatumbo. En relación con su perfil investigador, ha recibido diversos premios y en 1994 fue condecorada como Patrimonio Musical del Estado Zulia.

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La artista venezolana es usuaria del centro social y alumna de algunos de sus cursos y talleres. Precisamente, el concierto será un agradecimiento a los trabajadores y profesores del centro, así como a los vecinos de La Corredoria por su acogimiento y cercanía desde que llegase a Oviedo el año pasado. El recital conectará al público asturiano con sus raíces venezolanas repasando algunas de las canciones más conmovedoras de su repertorio.