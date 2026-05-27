Aurita Urribarrí
Aurita Urribarrí, maestra cantora y usuaria habitual del Centro Social de El Cortijo, protagonizará el recital "Mi voz es Venezuela" este viernes 29 a las 17:30 en el club municipal
Jorge Novo
El Centro Social de El Cortijo acogerá este viernes 29 de mayo, a las 17:30, el recital "Mi voz es Venezuela". El evento supondrá una oportunidad única para los amantes de la música folclórica, ya que la entrada es libre hasta completar aforo. La cantora recitará canciones populares venezolanas y contará con un músico invitado, Francisco Alejo, cuatrista y maestro del instrumento venezolano.
Aurita Urribarri es cantora e investigadora de música popular venezolana y latinoamericana. Comenzó su carrera en el año 1969, en Maracaibo, y a lo largo de su dilatada trayectoria musical ha transitado por diversos géneros musicales, incluyendo boleros, nanas y música navideña venezolana. Entre su producción musical encontramos hasta 24 producciones discográficas, dando cuenta de lo activa que ha sido su carrera. Es soprano y exmiembro del Quinteto Catatumbo. En relación con su perfil investigador, ha recibido diversos premios y en 1994 fue condecorada como Patrimonio Musical del Estado Zulia.
La artista venezolana es usuaria del centro social y alumna de algunos de sus cursos y talleres. Precisamente, el concierto será un agradecimiento a los trabajadores y profesores del centro, así como a los vecinos de La Corredoria por su acogimiento y cercanía desde que llegase a Oviedo el año pasado. El recital conectará al público asturiano con sus raíces venezolanas repasando algunas de las canciones más conmovedoras de su repertorio.
- El BOE hace oficial la ITV cada seis meses: recoge la norma para los vehículos con más de 10 de antigüedad
- La multas de 1.000 euros que van a recibir en el buzón miles de conductores tras lo ocurrido en 2025: sanciones firmes con pérdida de puntos
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cojines de terraza para butaca más barato del mercado: por solo 8,99 euros el pack
- Habla la familia de Iyán Fariña, el joven desaparecido en la playa de Salinas: “Me dijo que no me preocupase, que él no se metía muy dentro del agua"
- Un avilesino de 19 años, el bañista desaparecido en la playa de Salinas: 'Es una desgracia; la mar es muy traicionera
- Toda Asturias estará mañana en alerta a partir de las dos de la tarde: la AEMET pronostica 'tormentas fuertes con granizo y rachas muy fuertes de viento
- Fernando Casanova, taxista asturiano que se ha sumado a Uber: 'Con la aplicación, en cinco días he hecho 46 carreras; mi gremio se equivoca al oponerse a la plataforma
- Habla el socorrista que logró salvar a tres personas a punto de ahogarse en Salinas: 'El chico que ahora está desaparecido estaba muy lejos, fue imposible llegar a él