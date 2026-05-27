El Centro Alfalar de La Corredoria organizó un taller de elaboración de currículums

El Centro Alfalar, referente del compromiso social y educativo en el barrio de La Corredoria, celebró el miércoles 27 a las 12:00 horas una nueva actividad enmarcada en los talleres de empleo que desarrolla regularmente la asociación. La actividad, gratuita y abierta al público bajo inscripción previa, tuvo lugar en las instalaciones del centro y estaba destinada a personas que se encuentren en búsqueda activa de empleo o que deseen mejorar sus habilidades de cara a futuras contrataciones.

Los asistentes al taller aprendieron a diseñar su currículum vitae con los datos y referencias que buscan las empresas, así como descargarlo en sus dispositivos móviles y ordenadores y enviarlo a las ofertas que más les interesasen. La actividad pretende, junto al resto de talleres de empleo organizados por el centro, dar una formación integral a los demandantes de empleo para impulsar sus oportunidades y capacidades de cara a posibles oportunidades laborales y procesos de selección.

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Bajo la premisa de que "buscar trabajo es un trabajo en sí mismo", el Centro Alfalar desarrolla talleres de empleo complementarios al que tuvo lugar este miércoles destinados a favorecer la inserción laboral perfeccionando tanto los aspectos formales, como el diseño del currículum, como los informales, reforzando las habilidades sociales, la comunicación verbal y no verbal y, en definitiva, permitiendo a los candidatos afrontar el proceso de selección y las entrevistas laborales con mayor seguridad, para que los nervios no les jueguen una mala pasada.