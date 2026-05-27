El Centro Alfalar de La Corredoria organizó un taller de elaboración de currículums
La actividad, abierta al público bajo inscripción previa, se enmarca en los talleres de empleo que viene desarrollando el centro socioeducativo
Jorge Novo
El Centro Alfalar, referente del compromiso social y educativo en el barrio de La Corredoria, celebró el miércoles 27 a las 12:00 horas una nueva actividad enmarcada en los talleres de empleo que desarrolla regularmente la asociación. La actividad, gratuita y abierta al público bajo inscripción previa, tuvo lugar en las instalaciones del centro y estaba destinada a personas que se encuentren en búsqueda activa de empleo o que deseen mejorar sus habilidades de cara a futuras contrataciones.
Los asistentes al taller aprendieron a diseñar su currículum vitae con los datos y referencias que buscan las empresas, así como descargarlo en sus dispositivos móviles y ordenadores y enviarlo a las ofertas que más les interesasen. La actividad pretende, junto al resto de talleres de empleo organizados por el centro, dar una formación integral a los demandantes de empleo para impulsar sus oportunidades y capacidades de cara a posibles oportunidades laborales y procesos de selección.
Bajo la premisa de que "buscar trabajo es un trabajo en sí mismo", el Centro Alfalar desarrolla talleres de empleo complementarios al que tuvo lugar este miércoles destinados a favorecer la inserción laboral perfeccionando tanto los aspectos formales, como el diseño del currículum, como los informales, reforzando las habilidades sociales, la comunicación verbal y no verbal y, en definitiva, permitiendo a los candidatos afrontar el proceso de selección y las entrevistas laborales con mayor seguridad, para que los nervios no les jueguen una mala pasada.
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