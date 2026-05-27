Un nuevo gigante del fitness aterrizará en La Corredoria a finales de año

Un gigante de la industria del fitness aterrizará en La Corredoria, en la vieja nave de La Malata. Se trata de la cadena de gimnasios «low cost» VivaGym, una marca que ya cuenta con cuatro centros abiertos en Asturias y que recientemente ha adquirido la propiedad de Synergym, empresa competidora y una de las más importantes del sector, con siete centros en la región. El grupo empresarial prevé abrir su nuevo complejo deportivo a finales de este año en la nave de La Corredoria, un gran espacio abandonado desde que el supermercado que albergaba cerrase sus puertas hace aproximadamente una década. El Ayuntamiento de Oviedo concedió la licencia para transformar la nave el pasado 4 de mayo.

La apertura de esta nueva localización supone un paso más en la expansión que está experimentando VivaGym. Mediante la absorción de Synergym la marca matriz pretende crear una plataforma de deporte y bienestar a gran escala en España y Portugal. Una vez completada la fusión, el grupo contará con más de 450 centros de fitness en toda la península.

Cuando el nuevo gimnasio ovetense abra sus puertas el grupo sumará doce centros deportivos en la región: seis en Oviedo y seis en Gijón. De todos ellos, el de La Corredoria sería uno de los más extensos, al contar con un inmueble de grandes dimensiones, el de La Malata, cuyo interior alberga un espacio amplio y diáfano con potencial para convertirse en un referente del sector del fitness en la ciudad. Además, el recinto cuenta con numerosas plazas de aparcamiento en los alrededores y espacio suficiente para construir más en caso de ser necesario.

El nuevo proyecto llega en un momento de auge imparable del «fitness», una actividad que se ha convertido en un imprescindible en la rutina diaria de gran parte de la población. Además, la demanda de plazas de gimnasios no hace más que aumentaren en una zona, La Corredoria, que está experimentando un crecimiento demográfico continuo. El barrio ovetense, el más poblado de la capital asturiana, sigue sumando residentes y no deja de crecer.

En este contexto, los vecinos exigían alternativas ante la falta de plazas en los gimnasios municipales y la saturación de los centros privados. "Llevo años pasando por la nave y diciendo ‘yo haría un gimnasio’. Yo voy al gimnasio todas las mañanas y hacía falta uno aquí", expresa Sol Suárez, vecina de la zona colindante a la nave abandonada. "Los que tenemos por aquí son muy pequeños, están siempre llenos y muchos de ellos tienen equipamiento viejo", añade. La noticia también ha sido bien recibida entre otros vecinos no tan asiduos a las salas de musculación.: "Me parece genial, con la nave abandonada la gente se sentaba aquí a fumar y poco más, la zona estaba muerta", cuenta Colas, residente en la zona.

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Aunque todavía no se ve mucho movimiento ni maquinaria o indicios de que la obra se haya iniciado, las previsiones apuntan a que todo estará listo para que el gran centro deportivo de la Corredoria abra sus puertas a finales de este año.