Una actuación de folclore asturiano animará el ambiente del mercadillo de La Corredoria este sábado

El mercadillo de La Corredoria sigue reforzando su propuesta. Este sábado 30 de mayo contará con la actuación de la agrupación folclórica "A Media Legua", una actividad que se enmarca dentro de la programación de dinamización del mercadillo que ha diseñado el área de economía del Ayuntamiento de Oviedo para reforzar la oferta comercial y cultural y atraer a un público más amplio. El objetivo del consistorio municipal es que el espacio sea no solo una concentración de comercios, sino también un lugar de ocio y encuentro para vecinos y visitantes.

La actividad se inserta también en el programa "Folclore en la calle", una iniciativa de la concejalía de festejos para acercar agrupaciones de música tradicional asturiana a distintos puntos de la ciudad. "La colaboración entre distintas áreas municipales nos permite enriquecer esta programación con propuestas culturales y tradicionales que encajan muy bien con el carácter cercano y familiar del mercado", explica Leticia González, concejala de Economía, Transformación Digital y Políticas Sociales.

La programación de dinamización del mercadillo responde a la difícil situación que atraviesa la iniciativa inaugurada el pasado 27 de septiembre de 2025. Su creación fue una reivindicación histórica del barrio, pero el descenso en la afluencia y la creciente tensión vecinal puso al mercado popular en el foco del debate durante los primeros meses del año. Aunque las discrepancias no se refieren solo al número de visitantes, se espera que actividades culturales como las del sábado y la llegada del buen tiempo alivien las críticas y despejen las dudas sobre la continuidad del mercadillo.

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Ya hay programadas otras actuaciones de "Folclore en la calle" que animarán el ambiente del mercado popular de la plaza del Conceyín a lo largo de los meses de junio y julio. "Seguimos trabajando para que el mercadillo de La Corredoria sea cada sábado un espacio vivo y atractivo, incorporando actividades que ayuden a generar ambiente, atraer visitantes y reforzar la actividad comercial de la zona", añadió la edil del departamento de economía del ayuntamiento.