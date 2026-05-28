Una actuación de folclore asturiano animará el ambiente del mercadillo de La Corredoria este sábado
El espectáculo musical de la agrupación folclórica "A Media Legua" se enmarca en la programación de dinamización del mercadillo diseñada por el ayuntamiento para promover la afluencia de visitantes
Jorge Novo
El mercadillo de La Corredoria sigue reforzando su propuesta. Este sábado 30 de mayo contará con la actuación de la agrupación folclórica "A Media Legua", una actividad que se enmarca dentro de la programación de dinamización del mercadillo que ha diseñado el área de economía del Ayuntamiento de Oviedo para reforzar la oferta comercial y cultural y atraer a un público más amplio. El objetivo del consistorio municipal es que el espacio sea no solo una concentración de comercios, sino también un lugar de ocio y encuentro para vecinos y visitantes.
La actividad se inserta también en el programa "Folclore en la calle", una iniciativa de la concejalía de festejos para acercar agrupaciones de música tradicional asturiana a distintos puntos de la ciudad. "La colaboración entre distintas áreas municipales nos permite enriquecer esta programación con propuestas culturales y tradicionales que encajan muy bien con el carácter cercano y familiar del mercado", explica Leticia González, concejala de Economía, Transformación Digital y Políticas Sociales.
La programación de dinamización del mercadillo responde a la difícil situación que atraviesa la iniciativa inaugurada el pasado 27 de septiembre de 2025. Su creación fue una reivindicación histórica del barrio, pero el descenso en la afluencia y la creciente tensión vecinal puso al mercado popular en el foco del debate durante los primeros meses del año. Aunque las discrepancias no se refieren solo al número de visitantes, se espera que actividades culturales como las del sábado y la llegada del buen tiempo alivien las críticas y despejen las dudas sobre la continuidad del mercadillo.
Ya hay programadas otras actuaciones de "Folclore en la calle" que animarán el ambiente del mercado popular de la plaza del Conceyín a lo largo de los meses de junio y julio. "Seguimos trabajando para que el mercadillo de La Corredoria sea cada sábado un espacio vivo y atractivo, incorporando actividades que ayuden a generar ambiente, atraer visitantes y reforzar la actividad comercial de la zona", añadió la edil del departamento de economía del ayuntamiento.
- El BOE hace oficial la ITV cada seis meses: recoge la norma para los vehículos con más de 10 de antigüedad
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cojines de terraza para butaca más barato del mercado: por solo 8,99 euros el pack
- La multas de 1.000 euros que van a recibir en el buzón miles de conductores tras lo ocurrido en 2025: sanciones firmes con pérdida de puntos
- La orquesta más grande de España, con un escenario mayor que una piscina olímpica, actuará el 28 de junio en un pueblo de Asturias
- Madrugada sangrienta en Gijón: cuatro heridos por apuñalamiento de reyertas diferentes y tres detenidos en Fomento
- Toda Asturias estará mañana en alerta a partir de las dos de la tarde: la AEMET pronostica 'tormentas fuertes con granizo y rachas muy fuertes de viento
- Un instituto de Oviedo, el primer centro educativo de Asturias en cancelar las clases presenciales por la ola de calor extremo: 'Estamos en una zona con mucha humedad y el edificio es antiguo
- La saga centenaria que fundó un confitero leonés en Oviedo y se inspira ahora en París