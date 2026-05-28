La bioincubadora de ciencias de la vida de La Corredoria se pone en marcha: las empresas aterrizarán a finales de año con la previsión de crear 115 puestos de trabajo

El vivero de empresas de La Corredoria ya es una bioincubadora de alta tecnología especializada en ciencias de la vida. La puesta en marcha de estas instalaciones tuvo lugar este jueves en un acto liderado por el consejero de Ciencia, Borja Sánchez; el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli; el director de la Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación Asturiana (SEKUENS), David González; el presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Paniceres, y la directora del Centro Europeo de Empresas e Innovación del Principado de Asturias (CEEI), Cristina Fanjul. El primer acto sirvió para poner en contacto a una veintena de empresas altamente innovadoras con cuarenta inversores. «Lo que esperamos es que surjan los proyectos a través de esas líneas de financiación que permitirán seguir desarrollando proyectos novedosos», detalló el primero.

El objetivo de la bioincubadora es atraer a una quincena de empresas, apoyar a otras 35 compañías y desarrollar actuaciones de dinamización en 200 sociedades. Además, se prevé la generación de 115 puestos de trabajo: 50 directos y 65 indirectos. Es por ello que el vivero de La Corredoria se ha tenido que adaptar a esta nueva etapa. La inversión ascendió a 2 millones de euros del programa plurirregional de fondos FEDER.

La nueva infraestructura contará con dos salas blancas modulares y almacenes; una sala de cultivos celulares de uso común, que se equipará con autoclaves, ultracongeladores, cabinas de flujo laminar o sistemas de aspiración, así como un local destinado al centro de hibridación de ingeniería y un espacio coworking. «La parte de la aceleradora de empresas ya tiene sus obras finalizadas. Falta por completar la parte del equipamiento a lo largo del mes de junio. Además, la parte de fabricación podrá ser utilizada por las empresas que así lo demanden».

El Principado aún no ha puesto en marcha el proceso para que las empresas se asienten en las instalaciones. «Ya tenemos solicitudes y estimamos que las empresas puedan estar utilizando las instalaciones a finales de este año o principios del que viene. Lo que pretendemos es que esta sea una plataforma que funcione a modo de conexión», ensalzó Sánchez. También puso en valor que el edificio se encuentra en un espacio estratégico. Su cercanía con el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), la ISPA-FINBA, los dos centros del CSIC y el resto de instituciones en el ámbito biosanitario que la rodean resulta clave. «La bioincubadora tiene que estar al lado de uno de los hospitales más modernos de España y agradecemos al Ayuntamiento la cesión de este espacio de 589 metros cuadrados», subrayó el director de Sekuens. También resaltó que Asturias acoge a «muy buenas empresas» del sector de la biotecnología que tienen que crecer gracias a todos los programas que están poniendo en marcha.

Por su parte, Canteli destacó que este proyecto salió adelante gracias a la colaboración de cuatro administraciones: el Principado, Sekuens, la Cámara de Comercio y el Ayuntamiento. «Todo estuvo perfectamente coordinado y que genere muchos puestos de trabajo para Oviedo, que es lo que busco siempre», afirmó. De igual forma, Paniceres resaltó su felicidad porque «hace ocho años teníamos una mala noticia porque se había perdido un millón de euros» para generar una bioincubadora. «En aquel momento, la falta de liderazgo de la administración local junto a la falta de colaboración de otras instituciones nos hizo perder un proyecto muy interesante», recordó.

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Es por ello que se pusieron manos a la obra. «La Cámara creyó en este proyecto incluso cuando parecía que ya no había margen para recuperarlo. Lo defendimos porque entendíamos que aquí no estaba en juego únicamente una infraestructura. Estaba en juego el lugar que Asturias quiere ocupar en la economía del futuro». Junto a la Fundación Incyde se consiguieron los 2 millones de euros que permitirán «retener talento, atraer inversión, generar empresas innovadoras y construir un ecosistema donde ciencia y empresa trabajen juntas».