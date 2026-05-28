El CBO afrontará este fin de semana una cita vital para la clasificación en el campeonato nacional

Este fin de semana el Club de Bádminton Oviedo afronta una cita vital de cara al campeonato nacional que se celebra a final de año. Los días 30 y 31 de mayo tendrá lugar en Gijón, en el pabellón de deportes La Tejerona, el Máster sub-17, un torneo en el que los equipos aspiran a conseguir medallas y puntos para la clasificación nacional. El club ovetense participará en la competición con doce deportistas con el objetivo de conseguir todas las medallas posibles e incluso alguna victoria.

El torneo, como ocurre en todas las competiciones de bádminton, se dividirá en cinco modalidades: individuales femenino y masculino, dobles masculino y femenino y dobles mixto. Los ovetenses buscarán el triunfo en todos ellos, pero especialmente en las modalidades de dobles mixto, en la que se ven fuertes para obtener alguna medalla, e individual femenino, modalidad en la que podría estar más cerca la victoria.

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El evento forma parte del calendario de competiciones a realizarse en Asturias dentro del circuito nacional. En concreto, está catalogado como N2-N4, lo que corresponde a una dificultad media y alta. De esta manera, la competición se divide en dos categorías distintas para que los clubes puedan aglutinar a más jugadores en una cita a la que acudirán participantes de todo el país, con el gran esfuerzo de desplazamiento que ello supondrá para muchos equipos. La categoría N2 concentra a los jugadores de nivel alto y en ella los competidores podrán obtener una mayor cantidad de puntos, mientras que la N4 corresponde a un nivel medio.