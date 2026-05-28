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El CBO afrontará este fin de semana una cita vital para la clasificación en el campeonato nacional

Los días 30 y 31 tendrá lugar en Gijón el Máster sub-17, un torneo en el que los jugadores y clubes obtendrán puntos para la clasificación nacional

Premiados en el Máster sub-13 y sub-17 de 2025

Premiados en el Máster sub-13 y sub-17 de 2025 / CBO

Jorge Novo

La Corredoria

Este fin de semana el Club de Bádminton Oviedo afronta una cita vital de cara al campeonato nacional que se celebra a final de año. Los días 30 y 31 de mayo tendrá lugar en Gijón, en el pabellón de deportes La Tejerona, el Máster sub-17, un torneo en el que los equipos aspiran a conseguir medallas y puntos para la clasificación nacional. El club ovetense participará en la competición con doce deportistas con el objetivo de conseguir todas las medallas posibles e incluso alguna victoria.

El torneo, como ocurre en todas las competiciones de bádminton, se dividirá en cinco modalidades: individuales femenino y masculino, dobles masculino y femenino y dobles mixto. Los ovetenses buscarán el triunfo en todos ellos, pero especialmente en las modalidades de dobles mixto, en la que se ven fuertes para obtener alguna medalla, e individual femenino, modalidad en la que podría estar más cerca la victoria.

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El evento forma parte del calendario de competiciones a realizarse en Asturias dentro del circuito nacional. En concreto, está catalogado como N2-N4, lo que corresponde a una dificultad media y alta. De esta manera, la competición se divide en dos categorías distintas para que los clubes puedan aglutinar a más jugadores en una cita a la que acudirán participantes de todo el país, con el gran esfuerzo de desplazamiento que ello supondrá para muchos equipos. La categoría N2 concentra a los jugadores de nivel alto y en ella los competidores podrán obtener una mayor cantidad de puntos, mientras que la N4 corresponde a un nivel medio.

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