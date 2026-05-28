Los miembros de CAI-AFESA hacen comunidad: así es el taller de Participación Ciudadana que organiza la asociación de salud mental

Los usuarios del Centro de Apoyo a la Integración de la Asociación de Familiares y Personas con problemas de salud mental de Asturias (CAI-AFESA), sito en La Corredoria, participaron ayer en una nueva jornada del taller de Participación Ciudadana que viene desarrollando la asociación de manera regular con el objetivo de que los participantes salgan del centro y pongan a prueba sus habilidades de investigación, comunicación e informáticas. En esta ocasión el barrio elegido para la salida fue el de San Lázaro, donde pudieron conocer los sitios de referencia cultural e histórica de la zona, así como los servicios comunitarios de los que disponen los vecinos del barrio.

Los miembros del centro, continuando con la actividad que ya les llevó a recorrer otros barrios de Oviedo, prepararon una visita guiada por el barrio de San Lázaro, de tal manera que cada uno se encargó de presentar uno de los distintos sitios de interés que visitaron. Los propios usuarios del centro son quienes durante los meses previos a la salida estudian el itinerario que van a realizar, practicando así sus habilidades frente al ordenador, así como el análisis, lectura y selección de la información que utilizarán a la hora de exponer su parte durante la visita final. "La exposición en sí es un reto para muchos de ellos, ponen mucho empeño y les lleva mucho trabajo" explican las profesionales de la asociación. "El objetivo de estas actividades es que salgan del centro, que se relacionen con el entorno y conozcan lo que tienen alrededor. Al final a todos nos pasa que vamos por la calle y no sabemos lo que tenemos al lado", añadían.

Mediante estos talleres el CAI tiene también la posibilidad de conocer otras asociaciones y darse ellos mismos a conocer, de tal manera que puedan establecer entre sí una relación de trabajo en red, colaborando mutuamente. Precisamente, en la visita de ayer pudieron visitar el albergue Cano Mata, el centro ovetense de asistencia a personas sin hogar, un ejemplo de recurso comunitario en el barrio y en la ciudad. El centro de AFESA ya mantiene relaciones de este tipo con asociaciones como CAI Down Oviedo y gracias a ellas los usuarios de ambas entidades asumen una responsabilidad y juegan un papel relevante en el entorno en el que viven.

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En el marco del taller de Participación Ciudadana el CAI-AFESA participa en proyectos solidarios como la campaña de recogida de alimentos del Banco de Alimentos de Asturias. A la hora de participar en estas campañas, los profesionales del centro adaptan las condiciones de la actividad a las necesidades de los usuarios con problemas de salud mental, por ejemplo, realizándolas en espacios abiertos donde puedan sentirse más cómodos. En definitiva, se trata de obtener un beneficio mutuo en el que los miembros de la asociación conozcan el entorno que les rodea, ayuden a mejorar la comunidad y desarrollen habilidades que les permitan desenvolverse con mayor independencia.