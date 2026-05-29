Los estudiantes de la PAU llenan el centro de estudios de La Corredoria: el aforo de 70 plazas se completó varios días consecutivos

El centro de estudios de La Corredoria se ha convertido en las últimas semanas en una trinchera de estudiantes de la PAU. Tras finalizar las clases de Bachillerato hace aproximadamente dos semanas, muchos estudiantes han elegido el centro para preparar la prueba de acceso a la universidad, que tendrá lugar los días 2, 3 y 4 de junio en Asturias. Al contrario de lo que cabría esperar, la semana de mayor intensidad fue la que iba del día 18 al 24 de mayo, periodo en el que el centro llenó sus 70 plazas varios días consecutivos. A lo largo del miércoles día 20, la recepción del centro contabilizó cerca de 150 ingresos en la sala de estudios, y en los días colindantes la cifra no distó de esa cantidad de estudiantes.

"He venido a estudiar aquí durante todo el curso, pero estas últimas dos semanas ha habido días en los que era difícil entrar. Si venía con una amiga lo normal es que tuviéramos que ponernos en esquinas opuestas", señala Nicole Bayón, estudiante del IES La Corredoria y aspirante a estudiante de medicina. Ella, al igual que muchos estudiantes, encuentra en el centro de estudios un ambiente más propicio para concentrarse, al encontrar pocas distracciones y estar rodeada de gente en la misma situación. "En este centro había mayoría de personas opositoras o adultas, pero estos días somos todo jóvenes que venimos a preparar la PAU", añade.

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La razón de que esta semana haya acudido una menor cantidad de jóvenes puede deberse a varios factores: el calor, algún fallo puntual del aire acondicionado y que en la última semana, para muchos la del repaso final, los nervios se combaten mejor en la seguridad del hogar. No obstante, para el fin de semana se prevé la llegada de una nueva oleada de futuros universitarios. Y es que un total de 5.157 estudiantes se examinan de la PAU en Asturias.