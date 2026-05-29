Venezuela y La Corredoria, más cerca que nunca: Aurita Urribarrí, cantora y vecina del barrio, ofreció un concierto de música folclórica en El Cortijo

El Centro Social de El Cortijo acogió este viernes el recital "Mi voz es Venezuela", un concierto en el que la cantora Aurita Urribarrí hizo una demostración de folclore venezolano y latinoamericano a través de sus canciones más emotivas. La sala del centro municipal se llenó de vecinos y amantes de la música entregados a la voz de la cantora, que iba acompañada del maestro cuatrista Francisco Alejo y de otro invitado muy especial, su yerno, que hizo sonar instrumentos tradicionales de Venezuela.

"Esto fue un invento mío, algo que se me ocurrió para agradecer su apoyo a la gente del centro social y a los vecinos", expresó la protagonista, que también es alumna de varios cursos impartidos en el centro. Aurita Urribarrí es cantora e investigadora de música popular venezolana y latinoamericana. Comenzó su carrera en el año 1969, en Maracaibo, y a lo largo de su dilatada trayectoria musical ha transitado por diversos géneros musicales, incluyendo boleros, nanas y música navideña venezolana. Entre su producción musical encontramos hasta 24 producciones discográficas, dando cuenta de lo activa que ha sido su carrera. Es soprano y exmiembro del Quinteto Catatumbo.

A su tierra le dedicó una canción típica zuliana, "tu boca". "En Maracaibo siempre decimos que uno sale, camina por la calle y todo lo que está pisando es petróleo, la riqueza de la región", explicó a modo de introducción de la canción. También homenajeo su patria venezolana con la tonada "Sabana", una canción para recordar que, a pesar del calor que hace en el país, "el verde siempre se abre paso". En el repertorio también se colaron canciones de otras culturas, como "Caminito", un himno argentino que el público al completo se animó a cantar junto con la cantora.

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"Yo como alumna, cuando entré a esta sala dije: 'aquí tengo que cantar'. Tiene una acústica preciosa", afirmó Urribarrí. El evento permitió conectar al público asturiano con la tradición venezolana a través de la voz de una de sus vecinas más célebres.