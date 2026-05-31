Las inéditas elecciones colombianas abarrotan La Corredoria: "Es un hito poder votar aquí"

Antes de la apertura de las mesas ya había cola frente al centro social El Cortijo de La Corredoria. La primera jornada electoral presencial de Colombia celebrada en Asturias convirtió este domingo el equipamiento ovetense en un ir y venir constante de votantes llegados desde distintos puntos de la región. Las filas dieron varias veces la vuelta al edificio a lo largo de la mañana y las camisetas amarillas de la selección colombiana se mezclaron con banderas, conversaciones sobre política y reencuentros entre compatriotas que aprovecharon la cita para compartir una jornada cargada de simbolismo.

La participación fue la gran protagonista de una jornada histórica para la comunidad colombiana en Asturias. Un total de 1.958 personas estaban habilitadas para votar en el Principado y, según destacó el cónsul adjunto de Colombia, Juan Pablo León, la respuesta superó las expectativas. “Ha habido una alta participación desde el lunes 25 y especialmente este domingo. Las colas han sido muy largas y eso demuestra el compromiso de la gente”, señaló. León subrayó además que la posibilidad de votar por primera vez en Asturias supone “un hito poder votar aquí” para muchos residentes que hasta ahora debían desplazarse a Bilbao para ejercer su derecho.

La afluencia de votantes tuvo también impacto en el entorno del centro social. Los aparcamientos de la zona estuvieron completos durante buena parte del día y los establecimientos hosteleros cercanos registraron una actividad poco habitual para un domingo por la mañana. Familias enteras acudieron juntas a votar y muchos aprovecharon después para compartir café o comida en los bares de La Corredoria.

Entre quienes acudieron a las urnas estaba Carmen Coromoto Navarro, residente en Oviedo desde hace cuatro años y vecina de la calle La Luna, junto al teatro Campoamor. Venezolana y colombiana, explicó que obtener la nacionalidad colombiana le permitió abandonar Venezuela después de sufrir represalias como funcionaria pública. “Me quitaron el pasaporte y tuve que salir adelante como pude”, relató. Navarro defendió la candidatura del conservador Abelardo de la Espriella, conocido como “el tigre”, porque considera necesario “un cambio” en Colombia. “No queremos una Colombia como Venezuela, no queremos un Chávez dos, peor que Maduro”, afirmó.

Juan Pablo León agradeció además la colaboración de las autoridades locales y del personal que hizo posible el dispositivo electoral. “El recinto ha estado excelente y las autoridades muy atentas y prestas a colaborar”, aseguró. A las urnas acudieron colombianos residentes en Oviedo, Gijón, Cangas del Narcea y otros concejos asturianos, además de miembros de las mesas electorales desplazados desde fuera de la capital.

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La primera vuelta presidencial colombiana enfrenta a varios aspirantes llamados a suceder a Gustavo Petro. Según las encuestas, el izquierdista Iván Cepeda parte como favorito, seguido del outsider conservador Abelardo de la Espriella y de la candidata uribista Paloma Valencia. Mientras en Colombia avanzaba el recuento, en Asturias quedaba la imagen de una comunidad movilizada que respondió masivamente a una convocatoria histórica.